Мосгорсуд утвердил приговор Егору Жукову за призывы к экстремизму

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным приговор студенту ВШЭ Егору Жукову , условно осужденному за призывы к экстремизму через YouTube, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор — без изменения", — огласила решение судья.

Таким образом, теперь приговор вступил в силу.

В ходе заседания адвокат Мурад Мусаев патетически восклицал, что от уголовного преследования "пострадал не политик Егор Жуков, его аудитория только увеличилась, пострадал молодой человек, который уже в начале жизни познал тюремную жизнь и теперь является судимым". По его словам, Жуков ни в чем не виновен. Традиционной толкотни и давки на входе в суд не было. Людей пришло гораздо меньше, чем на прошлые заседания.

Кроме подтверждения законности приговора, суд определил судьбу фигурки в виде лягушки и флага, которые Жуков использовал в качестве реквизита при записи роликов. "В части вещественных доказательств по делу фигурку лягушки и желтый флаг вернуть владельцу", - огласила решение судья.

Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук Высшей школы экономики и видеоблогер. Он был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.