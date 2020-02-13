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2020-02-13T18:14+0300
https://ria.ru/20200213/1564668267.html
Мосгорсуд утвердил приговор Егору Жукову за призывы к экстремизму
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РИА Новости

Мосгорсуд утвердил приговор Егору Жукову за призывы к экстремизму

17:23 13.02.2020 (обновлено: 18:14 13.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным приговор студенту ВШЭ Егору Жукову, условно осужденному за призывы к экстремизму через YouTube, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, приговор — без изменения", — огласила решение судья.
Таким образом, теперь приговор вступил в силу.
В ходе заседания адвокат Мурад Мусаев патетически восклицал, что от уголовного преследования "пострадал не политик Егор Жуков, его аудитория только увеличилась, пострадал молодой человек, который уже в начале жизни познал тюремную жизнь и теперь является судимым". По его словам, Жуков ни в чем не виновен. Традиционной толкотни и давки на входе в суд не было. Людей пришло гораздо меньше, чем на прошлые заседания.
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Кроме подтверждения законности приговора, суд определил судьбу фигурки в виде лягушки и флага, которые Жуков использовал в качестве реквизита при записи роликов. "В части вещественных доказательств по делу фигурку лягушки и желтый флаг вернуть владельцу", - огласила решение судья.
Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук Высшей школы экономики и видеоблогер. Он был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
В итоге в минувшем декабре Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная специалистом ФСБ.
Статуя Фемиды в суде
7 февраля, 15:17
Членов движения "Черный блок" будут судить за экстремизм
276445943
Обсудить 4
МоскваДело Егора ЖуковаЕгор ЖуковМосковский городской суд
Популярные комментарии
Ну что же, за базар надо отвечать, господа "блогеры" и иже с ними
13 февраля, 18:09
НСНаблюдатель Сторонний
63000012
Онижедети... мы помним, что из этого выросло.
13 февраля, 18:21
Александр Смирнов
5800019
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