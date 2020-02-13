"Квадра" вложит 450 млн рублей в обновление теплосетей в Воронеже

"В 2020 году по условиям концессионного соглашения Воронежская "Квадра" направит 450 миллионов рублей на обновление теплосетевого комплекса Воронежа. Более 200 миллионов рублей из них составят инвестиции в реконструкцию ветхих и аварийных участков теплотрасс: энергетики планируют заменить 20 километров концессионных теплосетей", - сообщает "Квадра".