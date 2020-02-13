"Квадра" вложит 450 млн рублей в обновление теплосетей в Воронеже

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Квадра" в рамках концессии инвестирует 450 миллионов рублей в обновление теплосетевого комплекса Воронежа в 2020 году, говорится в сообщении компании.
"В 2020 году по условиям концессионного соглашения Воронежская "Квадра" направит 450 миллионов рублей на обновление теплосетевого комплекса Воронежа. Более 200 миллионов рублей из них составят инвестиции в реконструкцию ветхих и аварийных участков теплотрасс: энергетики планируют заменить 20 километров концессионных теплосетей", - сообщает "Квадра".
Также энергетики планируют направить 121 миллион рублей на модернизацию 30 перешедших по концессии центральных тепловых пунктов МКП "Воронежтеплосеть". "Теплопункты оснастят энергоэффективным оборудованием, работающим в автоматическом режиме, и системой диспетчеризации", - говорится в сообщении.
В феврале 2019 года "Квадра" сообщала, что приняла в концессию на 15 лет ряд объектов имущественного комплекса "Воронежтеплосети". В рамках соглашения компания инвестирует в обновление теплосетевого комплекса Воронежа свыше 3,65 миллиарда рублей. Из них около 2 миллиардов будет направлено на реконструкцию сетей, порядка 1,5 миллиарда – на реконструкцию оборудования центральных тепловых пунктов и котельных.
"Квадра" - генерирующая компания, которая работает в 10 областях Центрального федерального округа - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав "Квадры" входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5,9 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,94 ГВт, тепловая - 14,75 тысячи Гкал/ч.