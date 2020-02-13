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Теплоснабжение
2020-02-13T17:21+0300
https://ria.ru/20200213/1564668191.html
"Русгидро" в 2019 году продала акции ФСК, "Россетей", "Т Плюс"
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РИА Новости

"Русгидро" в 2019 году продала акции ФСК, "Россетей", "Т Плюс"

17:21 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Русгидро" на ВЭФ во Владивостоке
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Группа "Русгидро" в 2019 году продала непрофильные активы на 1,8 миллиарда рублей, в том числе миноритарные пакеты акций ФСК, "Россетей", "Т Плюса", "Фортума", сообщает компания.
"В 2019 году группой "Русгидро" реализовано 144 непрофильных актива. В частности, было продано 105 объектов: миноритарные пакеты акций ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Россети", ПАО "Т Плюс", ОАО "Фортум", 40% в ООО "ВолгаГидро", объекты недвижимости и прочее. Совокупная выручка от их продажи составила 1,8 миллиарда рублей, что на 24% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.
Кроме того, группа безвозмездно передала 15 объектов в государственную и муниципальную собственность и ликвидировала 24 объекта. Так, продажа, безвозмездная передача и ликвидация непрофильных активов только за 2019 год обеспечивает сокращение затрат на их содержание в размере 80 миллионов в год. До конца 2020 года планируется прекратить участие еще в 15 компаниях, в том числе за счет объединения энергоремонтных компаний, обслуживающих объекты Дальневосточной генерирующей компании.
Также в 2019 году завершилось объединение энергокомпаний в Камчатском крае, их количество сократилось с 6 до 2 ("Камчатскэнерго" и "ЮЭСК"). На базе "Камчатскэнерго" создан единый центр ответственности за энергоснабжение потребителей региона, консолидированы геотермальные и гидроэнергетические активы. Ожидаемый экономический эффект на ближайшие три года составит более 200 миллионов рублей.
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"Русгидро" планирует до конца 2021 года оптимизировать группу до 60 компаний. Так, за период 2016-2021 годов общее количество подконтрольных компаний будет сокращено практически в 2 раза. Как поясняет компания, это направлено на снижение непроизводственных затрат группы и на управленческую интеграцию всех бизнес-процессов, прежде всего, в энергокомпаниях на Дальнем Востоке.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсРусГидро
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