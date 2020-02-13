"Русгидро" в 2019 году продала акции ФСК, "Россетей", "Т Плюс"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Группа " Группа " Русгидро " в 2019 году продала непрофильные активы на 1,8 миллиарда рублей, в том числе миноритарные пакеты акций ФСК, "Россетей", "Т Плюса", "Фортума", сообщает компания.

"В 2019 году группой "Русгидро" реализовано 144 непрофильных актива. В частности, было продано 105 объектов: миноритарные пакеты акций ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Россети", ПАО "Т Плюс", ОАО "Фортум", 40% в ООО "ВолгаГидро", объекты недвижимости и прочее. Совокупная выручка от их продажи составила 1,8 миллиарда рублей, что на 24% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

Кроме того, группа безвозмездно передала 15 объектов в государственную и муниципальную собственность и ликвидировала 24 объекта. Так, продажа, безвозмездная передача и ликвидация непрофильных активов только за 2019 год обеспечивает сокращение затрат на их содержание в размере 80 миллионов в год. До конца 2020 года планируется прекратить участие еще в 15 компаниях, в том числе за счет объединения энергоремонтных компаний, обслуживающих объекты Дальневосточной генерирующей компании.

Также в 2019 году завершилось объединение энергокомпаний в Камчатском крае, их количество сократилось с 6 до 2 ("Камчатскэнерго" и "ЮЭСК"). На базе "Камчатскэнерго" создан единый центр ответственности за энергоснабжение потребителей региона, консолидированы геотермальные и гидроэнергетические активы. Ожидаемый экономический эффект на ближайшие три года составит более 200 миллионов рублей.