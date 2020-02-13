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РИА Наука
2020-02-13T17:49+0300
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Древняя гигантская черепаха с рогатым панцирем найдена в Венесуэле
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РИА Новости

Древняя гигантская черепаха с рогатым панцирем найдена в Венесуэле

17:20 13.02.2020 (обновлено: 17:49 13.02.2020)
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© Jaime ChirinosГрафическая реконструкция гигантской черепахи Stupendemys geographicus - самец (спереди) и самка (слева), плавающие в пресной воде
Графическая реконструкция гигантской черепахи Stupendemys geographicus - самец (спереди) и самка (слева), плавающие в пресной воде
© Jaime Chirinos
Графическая реконструкция гигантской черепахи Stupendemys geographicus - самец (спереди) и самка (слева), плавающие в пресной воде
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Венесуэле ученые обнаружили несколько ископаемых панцирей ступендемиса — одной из крупнейших черепах в истории Земли. Окаменелости этих гигантских черепах находили и раньше, но только сейчас выяснилось, что эти животные обладали половым диморфизмом — панцирь самцов, в отличие от самок, имел спереди два роговидных отростка. Описание находки опубликовано в журнале Science Advances.
Впервые вид Stupendemysgeographicusбыл найден и описан в 1970-х годах. Эта пресноводная черепаха обитала как в воде, так и на суше, имела размеры до трех метров, а масса ее составляла более одной тонны, что в сто раз больше, чем у ее ближайшего родственника — крупноголовой амазонской черепахи. В истории Земли была только одна черепаха больше ступендемиса — архелон, гигантская морская черепаха мелового периода, весившая более двух тонн.
Тропический регион Южной Америки 5-8 миллионов лет назад, когда здесь жили ступендемисы, представлял собой влажную болотистую местность, которая была полна разнообразной живности, что подтверждается многочисленными находками окаменелых остатков пресмыкающихся — крокодилов, аллигаторов, кайманов и гавиалов, а также гигантских грызунов.
Среди находок, сделанных авторами исследования, — огромный трехметровый панцирь возрастом 8 миллионов лет. Он уникален не только тем, что это самый крупный из когда-либо обнаруженных панцирей черепах этого вида (2,86 метра), но и тем, что на его передней части имеются два выроста в виде рогов. У найденных ранее ступендемисов таких выростов не было.
Авторы считают это проявлением полового диморфизма — такие выросты имели только самцы. Возможно, они помогали им в боях с другими самцами или служили для защиты от хищников. Несмотря на свои внушительные размеры и устрашающий внешний вид, черепахи имели естественных врагов. Чаще всего им приходилось отбиваться от крупных кайманов — об этом говорят следы мощных укусов на найденном панцире, а также то, что во многих районах ступендемисы встречаются вместе с пурусзаврами — древними гигантскими кайманами, достигавшими в длину 15 метров.
© Фото : Edwin CadenaОдин из авторов исследования, венесуэльский палеонтолог Родольфо Санчес и мужской панцирь гигантской черепахи Stupendemys geographicus из Урумако, Венесуэла, обнаруженный в отложениях возрастом 8 миллионов лет
Один из авторов исследования, венесуэльский палеонтолог Родольфо Санчес и мужской панцирь гигантской черепахи Stupendemys geographicus из Урумако, Венесуэла, обнаруженный в отложениях возрастом 8 миллионов лет
© Фото : Edwin Cadena
Один из авторов исследования, венесуэльский палеонтолог Родольфо Санчес и мужской панцирь гигантской черепахи Stupendemys geographicus из Урумако, Венесуэла, обнаруженный в отложениях возрастом 8 миллионов лет
"Два типа панцирей указывают на то, что у ступендемисов существовали два пола — самцы с рогатыми панцирями и самки с панцирями без рогов", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Марсело Санчеса (Marcelo Sánchez), директора Палеонтологического института и музея при Цюрихском университете. По словам палеобиолога, это первое проявление полового диморфизма в форме рогатых панцирей для любой из бокошейных черепах — одной из двух основных групп черепах в мире.
Помимо панцирей, впервые в руки ученых попали фрагменты нижней челюсти этих черепах, что позволило сделать выводы об их питании.
"Диета ступендемиса была разнообразной и включала мелких животных, рыб, кайманов, змей, а также моллюсков и растительность, особенно фрукты и семена. Объединение всех анатомических особенностей этого вида указывает, что жили они в основном на дне крупных пресноводных водоемов", — говорит первый автор статьи, палеонтолог Эдвин Кадена из Университета дель Росарио в Боготе.
Изучив найденные детали скелета, исследователи намерены восстановить эволюционный процесс развития этого древнего вида.
"На основании исследований анатомии ступендемиса мы теперь знаем, что некоторые современные черепахи из региона Амазонки являются их ближайшими родственниками", — говорит Санчес.
Кроме того, новые открытия, вместе с известными ранее находками из Бразилии, Колумбии и Венесуэлы указывают на гораздо более широкое географическое распространение ступендемиса, чем предполагалось ранее. Очевидно, это животное обитало в позднем миоцене в озерах и реках всей северной части Южной Америки.
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