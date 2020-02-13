"Группа ВИС" и Якутия подписали договор о стройке моста через Лену

Консорциум "Группы ВИС" и "Ростеха" подписал с правительством Якутии концессионное соглашение по финансированию и строительству моста через реку Лена в районе Якутска

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Консорциум "Группы ВИС" и "Ростеха" подписал с правительством Якутии концессионное соглашение по финансированию и строительству моста через реку Лена в районе Якутска, следует из сообщения компаний.

"В Москве состоялась церемония подписания концессионного соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска. Документ подписали министр экономики республики Саха (Якутия) Майя Данилова и член совета директоров "Группы ВИС" Сергей Ромашов", - говорится в сообщении.

"Мост через Лену – вековая мечта якутян. Он не только соединит западную и восточную части Якутии, но и станет важным стратегическим звеном магистральной инфраструктуры России - обеспечит пространственную связность Дальнего Востока и Арктики, огромных территорий, рассеченных великой рекой от Байкала до Ледовитого Океана. Ленский мост свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, крупнейший речной порт и международный аэропорт. В перспективе – это основной элемент будущей трассы Иркутск - Магадан", - подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев

"Дочка" "Ростеха" - "РТ-Развитие бизнеса" - и "Группа ВИС" в декабре 2019 года создали консорциум "Национальная инфраструктурная компания" для реализации проекта строительства и эксплуатации моста через Лену. Структура "Ростеха" владеет 33,4% в консорциуме, у ВИС - 66,6%. "Национальная инфраструктурная компания" вошла в субхолдинг ВИС по управлению транспортными концессиями. Она является управляющей компанией для ООО "Восьмая концессионная компания", подавшей частную концессионную инициативу на создание моста.

Этот консорциум и победил в конкурсе на финансирование и строительство объекта, сообщили власти Якутии 17 января. Согласно материалам поданной частной концессионной инициативы, общий объем финансирования проекта оценен более чем в 83 миллиарда рублей. Из них из бюджета Якутии предполагается выделить 54,3 миллиарда рублей, привлеченные средства составят 28,9 миллиарда рублей.