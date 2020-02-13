В Конституции предложили закрепить ответственное отношение к животным

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею закрепить в конституции ответственное обращение с животными и сохранение природного ресурса.
На встрече президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил дополнить основной закон страны пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным.
"Идея хорошая. Надо подумать, как это прописать и где это сделать. Сама по себе идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире вообще и в нашей стране", - сказал Путин.