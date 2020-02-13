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В Конституции предложили закрепить ответственное отношение к животным
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РИА Новости

В Конституции предложили закрепить ответственное отношение к животным

17:19 13.02.2020 (обновлено: 17:29 13.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею закрепить в конституции ответственное обращение с животными и сохранение природного ресурса.
На встрече президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил дополнить основной закон страны пунктом о сохранении живого природного ресурса страны и об ответственном отношении к животным.
"Идея хорошая. Надо подумать, как это прописать и где это сделать. Сама по себе идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире вообще и в нашей стране", - сказал Путин.
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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