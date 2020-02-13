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Жители островов Эгейского моря протестуют против лагерей мигрантов
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РИА Новости

Жители островов Эгейского моря протестуют против лагерей мигрантов

17:17 13.02.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМигранты в лагере беженцев "Мориа" в Греции
Мигранты в лагере беженцев Мориа в Греции
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Мигранты в лагере беженцев "Мориа" в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 13 фев – РИА Новости. Представители местных властей и жители островов северной части Эгейского моря устроили в четверг митинг в центре Афин против строительства на островах лагерей для мигрантов, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Несколько дней назад было издано распоряжение правительства о реквизиции ряда земельных участков и недвижимости на пяти островах для строительства закрытых лагерей для нелегальных мигрантов.
Жители островов и местные власти требуют отменить распоряжение. Они устроили митинг возле министерства внутренних дел и прошли маршем к парламенту Греции. Жители требуют вывезти десятки тысяч мигрантов с островов, где сложилась взрывоопасная ситуация.
В акции участвовали несколько сотен жителей островов Лесбос, Самос, Хиос, Кос и Лерос. Из-за демонстрации было перекрыто движение в центре Афин, что вызвало пробки.
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В последние месяцы растет миграционный поток с турецкого побережья, греческие острова переполнены мигрантами, ситуация выходит из-под контроля, а власти островов требуют навести порядок. Недавно в центре приема мигрантов Мориа на Лесбосе произошли массовые беспорядки.
Правительство Греции намерено уже в марте начать строительство закрытых лагерей для беженцев и нелегальных мигрантов, чтобы летом они уже заработали. На пяти островах будет пять лагерей на 20 тысяч мест, беженцев будут содержать там три месяца. В Греции находится до 150 тысяч мигрантов и беженцев, которые получили убежище или запросили его. Большинство мигрантов составляют афганцы.
По данным на 12 февраля, на островах находится почти 42 тысячи человек, при том, что центры приема мигрантов рассчитаны на шесть тысяч мест.
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