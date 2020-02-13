Жители островов Эгейского моря протестуют против лагерей мигрантов

АФИНЫ, 13 фев – РИА Новости. Представители местных властей и жители островов северной части Представители местных властей и жители островов северной части Эгейского моря устроили в четверг митинг в центре Афин против строительства на островах лагерей для мигрантов, сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Несколько дней назад было издано распоряжение правительства о реквизиции ряда земельных участков и недвижимости на пяти островах для строительства закрытых лагерей для нелегальных мигрантов.

Жители островов и местные власти требуют отменить распоряжение. Они устроили митинг возле министерства внутренних дел и прошли маршем к парламенту Греции . Жители требуют вывезти десятки тысяч мигрантов с островов, где сложилась взрывоопасная ситуация.

В акции участвовали несколько сотен жителей островов Лесбос, Самос, Хиос, Кос и Лерос. Из-за демонстрации было перекрыто движение в центре Афин, что вызвало пробки.

В последние месяцы растет миграционный поток с турецкого побережья, греческие острова переполнены мигрантами, ситуация выходит из-под контроля, а власти островов требуют навести порядок. Недавно в центре приема мигрантов Мориа на Лесбосе произошли массовые беспорядки.

Правительство Греции намерено уже в марте начать строительство закрытых лагерей для беженцев и нелегальных мигрантов, чтобы летом они уже заработали. На пяти островах будет пять лагерей на 20 тысяч мест, беженцев будут содержать там три месяца. В Греции находится до 150 тысяч мигрантов и беженцев, которые получили убежище или запросили его. Большинство мигрантов составляют афганцы.