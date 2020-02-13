Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T17:17+0300
https://ria.ru/20200213/1564667637.html
Путин заявил, что прописать все до мелочей в Конституции не удастся
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564661047_0:225:3104:1971_1036x0_80_0_0_e81938b638975266c21b8c642f827c48.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что прописать все до мелочей в Конституции не удастся

17:17 13.02.2020
259
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прописать все до мелочей в конституции не удастся, это фундаментальный законодательный акт, где излагаются, прежде всего, принципы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, в конституции детализировать многие вещи не удастся просто. Это все-таки фундаментальный правовой акт. И то, что касается МРОТа или прожиточного минимума, должно быть прописано в законе, можно в федеральном законе это делать так основательно. Но в конституции нам не удастся прописать все до мелочей. Это все-таки фундаментальный законодательный акт, где принципы излагаются, прежде всего", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Вчера, 16:20
Путин рассказал о работе над поправками в Конституцию
Глава государства в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
10110311
Обсудить 1
Конституция РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
В ЦИК готовы выполнить задачу по подготовке голосования по Конституции
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Поправки в Конституцию должны одобрить россияне, напомнил Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин рассказал о поправке в процедуре назначения генпрокурора
Путин прокомментировал нормы о гражданстве для главы государства
Путин пояснил, почему предложил норму о гражданстве для президента
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин обещал подумать над внесением в Конституцию поправок о культуре
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин рассказал о работе над поправками в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин одобрил идею зафиксировать в Конституции норму о поддержке семей
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
В Конституции предложили закрепить ответственное отношение к животным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили вопрос об агитации на голосовании по Конституции
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин пообещал встретиться с общественниками-инвалидами
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин допустил закрепление в Конституции роли науки
Кадр из видеоклипа Mandy Moore - Fifteen
Звезда мелодрамы "Спеши любить" представила клип на песню Fifteen
Путин не уверен в необходимости закрепления в Конституции ядерного статуса
Путин не уверен, что в Конституции надо отражать ядерный статус
Андрей Клишас
Клишас предложил два этапа внесения поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Путин заявил, что второе чтение по поправкам в Госдуме можно отложить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
03:16Российский проект по исследованию Солнца подорожал
Лента новостейМолния