Путин заявил, что прописать все до мелочей в Конституции не удастся

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прописать все до мелочей в конституции не удастся, это фундаментальный законодательный акт, где излагаются, прежде всего, принципы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, в конституции детализировать многие вещи не удастся просто. Это все-таки фундаментальный правовой акт. И то, что касается МРОТа или прожиточного минимума, должно быть прописано в законе, можно в федеральном законе это делать так основательно. Но в конституции нам не удастся прописать все до мелочей. Это все-таки фундаментальный законодательный акт, где принципы излагаются, прежде всего", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ.
Глава государства в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.