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Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Псковской области
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РИА Новости

Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Псковской области

17:15 13.02.2020
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям доложить ему обо всех обстоятельствах ДТП в Псковской области, в котором погибли восемь украинцев, сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь человек, все - граждане Украины, еще двое - украинец и белорус - госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
"...в поле зрения главы ведомства попало ДТП в Псковской области, в результате которого погибли восемь человек. Председатель СК России поручил руководству регионального следственного управления доложить обо всех обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
Кадры с места ДТП в Псковской области
Вчера, 10:22
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Псковской области
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ДТП с гражданами Украины в Псковской областиСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПсковская областьПустошкинский районПроисшествия
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