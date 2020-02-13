Бастрыкину доложат об обстоятельствах ДТП в Псковской области

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям доложить ему обо всех обстоятельствах ДТП в Псковской области, в котором погибли восемь украинцев, сообщает пресс-служба ведомства.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в 00.29 мск на 475-м километре автодороги федерального значения Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района. Погибли восемь человек, все - граждане Украины, еще двое - украинец и белорус - госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.
"...в поле зрения главы ведомства попало ДТП в Псковской области, в результате которого погибли восемь человек. Председатель СК России поручил руководству регионального следственного управления доложить обо всех обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.