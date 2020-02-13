Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телеведущая Ляйсан Утяшева пожаловалась на проблемы со здоровым питанием в США.
Утяшева, которая вынуждена жить в Майами в связи с гастролями мужа Павла Воли, отметила, что в Штатах гораздо выгоднее питаться фастфудом.
"Очень дорогие продукты здорового питания. Овощи стоят как золото", — отметила телеведущая в Instagram.
Она добавила, что продукты в магазинах выглядят красиво, однако зачастую оказываются безвкусными и "будто пластмассовыми". Кроме того, по ее словам, блюда из овощей в американских ресторанах могут стоить дороже, чем из мяса.
Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы.