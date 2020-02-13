Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США

Утяшева, которая вынуждена жить в Майами в связи с гастролями мужа Павла Воли, отметила, что в Штатах гораздо выгоднее питаться фастфудом.

Она добавила, что продукты в магазинах выглядят красиво, однако зачастую оказываются безвкусными и "будто пластмассовыми". Кроме того, по ее словам, блюда из овощей в американских ресторанах могут стоить дороже, чем из мяса.