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Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
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РИА Новости

Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США

17:11 13.02.2020 (обновлено: 17:34 13.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Телеведущая Ляйсан Утяшева пожаловалась на проблемы со здоровым питанием в США.
Утяшева, которая вынуждена жить в Майами в связи с гастролями мужа Павла Воли, отметила, что в Штатах гораздо выгоднее питаться фастфудом.
"Очень дорогие продукты здорового питания. Овощи стоят как золото", — отметила телеведущая в Instagram.
Она добавила, что продукты в магазинах выглядят красиво, однако зачастую оказываются безвкусными и "будто пластмассовыми". Кроме того, по ее словам, блюда из овощей в американских ресторанах могут стоить дороже, чем из мяса.
Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы.
Кадр из instagram-сториз аккаунта @liasanutiasheva
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Ляйсан УтяшеваСШАОбщество
Популярные комментарии
Врёт. Продукты в Америке стоят очень дешево. Я долго жил во Фдориде и точно знаю, что она говорит неправду.
13 февраля, 17:22
Яков Нек
6414512127
"Утяшева...ынуждена жить в Майами" ---ну, тут или бабло или родина. Выбрала первое. И чего жаловаться?
13 февраля, 17:18
Александр И
1371130127
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