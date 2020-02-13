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Путин одобрил идею зафиксировать в Конституции норму о поддержке семей
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РИА Новости

Путин одобрил идею зафиксировать в Конституции норму о поддержке семей

17:10 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с идеей зафиксировать в Конституции наделение правительства полномочиями по поддержке семей, но надо подумать, в каких формулировках это сделать.
На встрече президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ один из ее участников - депутат Ольга Баталина - предложила дополнить в конституции полномочия правительства РФ такой нормой: "В полномочия правительства входят вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи, традиционных семейных ценностей".
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
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"Надо подумать, в принципе, согласен с этим. Надо только понять, где, в каком виде это сделать. Позволю с вами немного подискутировать, пополемизировать - семья, вы сказали, это союз мужчины и женщины, а если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак - это союз мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому. Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана. Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать", - сказал Путин.
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Конституция РФОльга БаталинаВладимир ПутинРоссияОбщество
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