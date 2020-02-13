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СМИ: индиец покончил с собой, посчитав, что заразился коронавирусом
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РИА Новости

СМИ: индиец покончил с собой, посчитав, что заразился коронавирусом

17:10 13.02.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев - РИА Новости. Житель штата Андхра Прадеш на юго-востоке Индии покончил с собой, посчитав, что заразился новым коронавирусом, передает телеканал Zee news.
Как сообщают родные покончившего с собой 50-летнего фермера К. Балакришны, 1 февраля он пожаловался на простуду и лихорадку, а через четыре дня отправился в больницу в соседний город Тирупати, где у него обнаружили вирусную инфекцию. Врачи посоветовали ему надеть маску. Через два дня он вернулся домой, и, поскольку его состояние не становилось лучше, Балакришна начал подозревать, что у него коронавирус.
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Мужчина узнал о смертельном вирусе через средства массовой информации. Он заперся в комнате и предупредил жену и детей, чтобы они не подходили к нему ближе. Члены семьи и другие пытались убедить фермера, что у него нет коронавируса, но вместо того, чтобы их послушать, Балакришна бросал в них камни и другие предметы, чтобы держать их подальше от себя.
Рано утром в четверг Балакришна ушел из дома и покончил с собой рядом с могилой матери.
В Индии было выявлено всего три случая коронавируса. Все заболевшие - студенты, обучавшиеся в китайском городе Ухань, все они находятся в штате Керала. Ранее медики сообщили, что одна из трех зараженных выздоровела, еще двое идут на поправку.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
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