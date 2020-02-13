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США ввели санкции против трех российских организаций
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РИА Новости

США ввели санкции против трех российских организаций

17:05 13.02.2020 (обновлено: 19:12 13.02.2020)
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© Фото : РостехЦех КБП
Цех КБП
© Фото : Ростех
Цех КБП. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Татьяна Смайловски. США с 3 февраля ввели санкции против трех российских организаций, следует из документа, опубликованного Госдепартаментом в федеральном реестре.
Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, НПО машиностроения и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".
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Кроме того, в санкционный список включили пять компании из Китая (Dandong Zhensheng Trade Co., Ltd., Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co., Ltd., Shenzhen Tojoin Communications Technology Co., Ltd., Shenzhen Xiangu High-Tech Co., Ltd., Wuhan Sanjiang Import and Export Co., Ltd), а также по одной из Ирака (Kata'ib Sayyid al-Shuhada) и Турции (Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.).
Решение принято в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Документ предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.
Сейчас действует сразу несколько пакетов антироссийских санкций, которые Вашингтон постоянно продлевает и расширяет. При этом президент России Владимир Путин не раз называл подобные ограничения бессмысленными, а "язык санкций в отношении Москвы" — контрпродуктивным.
Дмитрий Песков
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Во как поперло!..Действительно сегодня день тех кто любит простой небогатый народ России..!
13 февраля, 17:12
Деда Паша
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