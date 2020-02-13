США ввели санкции против трех российских организаций

Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, НПО машиностроения и ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие".
11 февраля, 11:56Эксперт оценил сообщения СМИ о пользе России от американских санкций
Кроме того, в санкционный список включили пять компании из Китая (Dandong Zhensheng Trade Co., Ltd., Gaobeidian Kaituo Precise Instrument Co., Ltd., Shenzhen Tojoin Communications Technology Co., Ltd., Shenzhen Xiangu High-Tech Co., Ltd., Wuhan Sanjiang Import and Export Co., Ltd), а также по одной из Ирака (Kata'ib Sayyid al-Shuhada) и Турции (Eren Carbon Graphite Industrial Trading Company, Ltd.).
Решение принято в соответствии с законом о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Документ предусматривает запрет на передачу этим странам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.
Сейчас действует сразу несколько пакетов антироссийских санкций, которые Вашингтон постоянно продлевает и расширяет. При этом президент России Владимир Путин не раз называл подобные ограничения бессмысленными, а "язык санкций в отношении Москвы" — контрпродуктивным.
10 февраля, 13:18США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков