Путин рассказал о поправке в процедуре назначения генпрокурора

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает достаточной предложенную в Конституцию поправку о проведении в парламенте консультаций по выдвинутым главой государства кандидатурам на должность генпрокурора и назначению силовых министров, но не исключает, что в дальнейшем эту норму можно ужесточить.
"На первом этапе, мне кажется, что этого достаточно. Но не исключаю того, что в будущем можно было бы перейти и к более жесткому регулированию при приведении этих должностных лиц к своим служебным обязанностям. Вплоть до утверждения. А в таком виде, мне кажется, что на первом этапе, как первый шаг в этом направлении, этого пока достаточно", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Он отметил, что подобная практика консультаций применяется во многих странах.
"Консультации - понятно, что такое. Это не междусобойчик за рюмкой чая. Это совсем другая история", - отметил Путин.
Он также напомнил, что сегодня руководители силового блока вообще не появляются публично, ни перед кем не отчитываются, назначаются президентом, встречаются с ним и докладывают о результатах своей работы главе государства.
"В целом, конечно, утверждение всех должностных лиц различными палатами парламента - это вполне обоснованная вещь. Но имея в виду, что сегодня вообще... не проводится никаких публичных мероприятий в этой связи, предложенных в качестве консультаций, это уже появление кандидатов на эти должности в общественном пространстве и с определенными отчетами", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что это не "пустой звон".
"Вот человек пришел, промямлил что-то невразумительное на этих консультациях и громко хлопая калошами удалился в отпуск в сторону моря теплого - такого человека президент не назначит. Я вас уверяю, в этом есть смысл, на мой взгляд", - сказал президент.