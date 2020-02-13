Путин рассказал о поправке в процедуре назначения генпрокурора

"На первом этапе, мне кажется, что этого достаточно. Но не исключаю того, что в будущем можно было бы перейти и к более жесткому регулированию при приведении этих должностных лиц к своим служебным обязанностям. Вплоть до утверждения. А в таком виде, мне кажется, что на первом этапе, как первый шаг в этом направлении, этого пока достаточно", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.