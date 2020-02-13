Путин не уверен, что в Конституции надо отражать ядерный статус

"Что касается ядерного статуса, не знаю, надо ли отмечать в Конституции. Ведь вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня. Вопрос в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения всегда. Это может быть не обязательно ядерное, это может быть оружие на новофизических принципах. Может быть, еще что-то, о чем сейчас, думаю, будет не к месту говорить, но чем занимаются наши ученые, чем занимается промышленность. Поэтому ядерный статус это - невечное", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.