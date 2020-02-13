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Ядерные технологии
2020-02-13T17:44+0300
https://ria.ru/20200213/1564666671.html
Путин не уверен, что в Конституции надо отражать ядерный статус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669678_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_913e5d5f04ead2deaa4854a45dc27762.jpg
РИА Новости

Путин не уверен, что в Конституции надо отражать ядерный статус

17:04 13.02.2020 (обновлено: 17:44 13.02.2020)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не уверен в необходимости отражения в Конституции ядерного статуса, потому что страна должна быть на шаг впереди в разработках во всех сферах.
"Что касается ядерного статуса, не знаю, надо ли отмечать в Конституции. Ведь вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня. Вопрос в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения всегда. Это может быть не обязательно ядерное, это может быть оружие на новофизических принципах. Может быть, еще что-то, о чем сейчас, думаю, будет не к месту говорить, но чем занимаются наши ученые, чем занимается промышленность. Поэтому ядерный статус это - невечное", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Вчера, 16:20
Путин рассказал о работе над поправками в Конституцию
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Ядерные технологииКонституция РФВладимир ПутинРоссия
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