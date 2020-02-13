ФТС не ограничивала ввоз посылок из Китая из-за коронавируса

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России не вводила дополнительных ограничений на перемещение посылок из Китая в связи с коронавирусом, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй направил главе ФТС России Владимиру Булавину письмо (имеется в распоряжении РИА Новости) с призывом не принимать избыточных мер в свете распространения нового коронавируса.

"Ограничения на ввоз товаров из КНР через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска с момента начала борьбы с коронавирусом (в январе-феврале 2020 года) российской стороной не вводились", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что "автомобильные и железнодорожные пункты пропуска в Дальневосточном регионе России в части ввоза грузов работают в штатном режиме".

"Также не было ограничений в работе авиационных и морских пунктов пропуска. Прием и обработка международных почтовых отправлений из Китая (а также экспресс-посылок) осуществляются в штатном режиме", - заключили в ведомстве.