ФТС не ограничивала ввоз посылок из Китая из-за коронавируса

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России не вводила дополнительных ограничений на перемещение посылок из Китая в связи с коронавирусом, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй направил главе ФТС России Владимиру Булавину письмо (имеется в распоряжении РИА Новости) с призывом не принимать избыточных мер в свете распространения нового коронавируса.
"Ограничения на ввоз товаров из КНР через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска с момента начала борьбы с коронавирусом (в январе-феврале 2020 года) российской стороной не вводились", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что "автомобильные и железнодорожные пункты пропуска в Дальневосточном регионе России в части ввоза грузов работают в штатном режиме".
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"Также не было ограничений в работе авиационных и морских пунктов пропуска. Прием и обработка международных почтовых отправлений из Китая (а также экспресс-посылок) осуществляются в штатном режиме", - заключили в ведомстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-2019. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 59 804, скончались 1367 человек, излечились и выписаны из больниц 5911.