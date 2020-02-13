МИД предупредил россиян о шторме в Великобритании

Как сообщила во вторник британская метеослужба, ожидается, что новый шторм не будет таким сильным, как "Сиара", который бушевал на острове в минувшие выходные. Однако в некоторых районах страны могут быть подтопления домов и дорог, что может привести к сбоям в работе общественного транспорта, предупредили синоптики.