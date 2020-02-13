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МИД предупредил россиян о шторме в Великобритании
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о шторме в Великобритании

16:58 13.02.2020 (обновлено: 17:18 13.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о возможных перебоях в работе транспорта в связи с прохождением шторма "Деннис" в Великобритании.
"Великобритания – 15-16 февраля объявлено метеопредупреждение в связи с прохождением шторма "Деннис"; шквалистый ветер; обильные осадки; возможны сбои в работе общественного транспорта и пригородного ж/д сообщения; изменения в расписании авиарейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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Как сообщила во вторник британская метеослужба, ожидается, что новый шторм не будет таким сильным, как "Сиара", который бушевал на острове в минувшие выходные. Однако в некоторых районах страны могут быть подтопления домов и дорог, что может привести к сбоям в работе общественного транспорта, предупредили синоптики.
Сильнейшие за последние семь лет шторм "Сиара", обрушившийся на Великобританию, привел к сильным разрушениям, наводнениям и подтоплениям домов, отмене поездов и авиарейсов. По последним данным, в результате шторма погибли три человека.
По прогнозам синоптиков, на текущей неделе сохранится прохладная, ветреная и дождливая погода.
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