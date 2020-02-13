Хабриева: изменение Конституции России уже входит в мировую историю

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Изменение российской Конституции входит не только в российскую историю, но и в мировую, потому что вызывает большой интерес со стороны зарубежных специалистов, заявила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон страны Талия Хабриева.
"Откликнулись зарубежные специалисты. Предложенные поправки вызвали очень живой интерес у зарубежных специалистов. Мне, как сопредседателю, было получено взаимодействие с ними и обобщение мирового опыта конституционных реформ ...6 февраля в Миланском университете прошел круглый стол, посвященный нашим конституционным поправкам, и результатом запланировали включить их в учебные программы бакалавриата и магистратуры. Так что обновление российской конституции и предстоящее голосование уже входит не только в российскую историю, но и в конституционно-мировую историю", - сказала Хабриева на встрече рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава государства ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.