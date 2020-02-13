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МИД предупредил россиян о лихорадке денге в Перу
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о лихорадке денге в Перу

16:55 13.02.2020 (обновлено: 17:19 13.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российский МИД предупредил соотечественников о введении в некоторых регионах Перу чрезвычайного положения в связи с ростом заболеваемости лихорадкой денге.
"Перу – в регионах Лорето, Мадре де Дьюс, Сан Мартин правительством объявлено чрезвычайное санитарно-эпидемиологическое положение сроком на 90 дней в связи с ростом заболеваемости лихорадкой денге", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
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