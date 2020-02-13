МИД предупредил россиян о лихорадке денге в Перу

"Перу – в регионах Лорето, Мадре де Дьюс, Сан Мартин правительством объявлено чрезвычайное санитарно-эпидемиологическое положение сроком на 90 дней в связи с ростом заболеваемости лихорадкой денге", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Лихорадка денге - опасное вирусное заболевание, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.
3 декабря 2019, 11:58На Филиппинах более полутора тысяч человек погибли от лихорадки денге