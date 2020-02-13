Путин пояснил, почему предложил норму о гражданстве для президента

"Можно, конечно, это убрать. Вы знаете, когда я думал над этим, у меня были сомнения по поводу именно граждан бывшего Советского Союза, которых мы как-то ограничиваем, это правда. Я сознательно все-таки, после определенных раздумий, предложил эту норму. Да, какие-то здесь ограничения есть, но ведь речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны с самой большой в мире территорией", - пояснил Путин.