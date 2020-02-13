Путин пояснил, почему предложил норму о гражданстве для президента

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сознательно предложил норму о гражданстве РФ для главы государства, которая ограничивает возможность занять этот пост для экс-граждан бывших советских республик.
Одна из участниц встречи президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ - глава благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская - заявила, что предложенная норма об обязательности гражданства РФ для соискателей на пост президента страны будет ущемлять права всех граждан бывшего СССР, которые вернулись в Россию на постоянное проживание. Она предложила убрать этот элемент дискриминации, еще поработав над нормой.
"Можно, конечно, это убрать. Вы знаете, когда я думал над этим, у меня были сомнения по поводу именно граждан бывшего Советского Союза, которых мы как-то ограничиваем, это правда. Я сознательно все-таки, после определенных раздумий, предложил эту норму. Да, какие-то здесь ограничения есть, но ведь речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны с самой большой в мире территорией", - пояснил Путин.
"Поэтому этот народ - русский народ и все народы, населяющие Российскую Федерацию, должны быть уверены, что человек, который встает во главе российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа", - добавил президент.