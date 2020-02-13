В московском зоопарке самец панды сделал валентинку для своей подруги

Самец панды по кличке Жуи раскрашивает валентинку для своей "избранницы" панды Диндин в Московском зоопарке. Стоп-кадр видео

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Жуи, самец Жуи, самец панды из московского зоопарка, раскрасил валентинку для своей "избранницы" панды Диндин, сообщается в социальных сетях столичного зоосада.

Четырнадцатого февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина , или День всех влюбленных. Праздник стал популярным в России с 1990-х годов. Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что 14 февраля некоторые обитатели зоопарка получат свои любимые лакомства и съедобные "валентинки".

"Пока наши сотрудники готовят вкусные валентинки для обитателей зоопарка, Жуи занят еще более важным делом: он раскрашивает валентинку для своей "избранницы" Диндин. Этот трудоемкий процесс проходит под наблюдением ухаживающих за пандами специалистов во время одного из тренингов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большие панды стали "брать уроки живописи" еще в конце прошлого года. Этот развивающий тренинг широко применяется в мировой зоопарковской практике как один из эффективных способов поведенческого и психологического обогащения среды обитания. Подобные тренинги обычно проводятся с приматами, ластоногими, слонами, а также некоторыми представителями медвежьих, в том числе и с большими пандами.

Отмечается, что занятия по рисованию очень полезны: они обеспечивают животным необходимую физическую и интеллектуальную нагрузку, а также не дают им скучать. Кроме того, во время тренингов укрепляются взаимоотношения между киперами и их подопечными.

"В последние два месяца у Жуи была богатая практика по рисованию. Он научился уверенно держать кисть лапой и делать мазки разной величины. Правда, время от времени медведь норовит погрызть рукоятку кисточки, выполненную из полого бамбукового стебля. Если не брать во внимание эту небольшую шалость, все остальное время тренинга Жуи концентрируется на работе и чутко воспринимает просьбы киперов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что больше всего Жуи нравится рисовать красным цветом.