Мэрия Петрозаводска проверит слова директора школы о ногах ученицы

"Проверка проводится в отношении директора школы по факту ее высказываний ученице, запечатленных на видеозаписи. Администрация города выступает как работодатель и вправе проверить эти высказывания относительно деловой, профессиональной этики и так далее", - отметили в пресс-службе.

Ранее в местных СМИ появилась видеозапись разговора между директором школы и ученицей. "Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает иронию какую-то. Толстоватые ноги", - слышны слова на видеозаписи.