Мэрия Петрозаводска проверит слова директора школы о ногах ученицы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Администрация Петрозаводска проводит проверку в отношении директора общеобразовательной школы №5 по факту ее высказывания о некрасивых и толстых ногах ученицы, которая пришла в мини-юбке, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
"Проверка проводится в отношении директора школы по факту ее высказываний ученице, запечатленных на видеозаписи. Администрация города выступает как работодатель и вправе проверить эти высказывания относительно деловой, профессиональной этики и так далее", - отметили в пресс-службе.
Ранее в местных СМИ появилась видеозапись разговора между директором школы и ученицей. "Я хочу сказать тебе, что такие юбки носят обычно девушки с очень хорошими формами. А у тебя такая форма, которая вызывает иронию какую-то. Толстоватые ноги", - слышны слова на видеозаписи.
Сейчас директор школы находится на больничном. "Поэтому нельзя точно сказать, сколько продлится проверка, нужно получить объяснения всех сторон конфликта", - добавили в пресс-службе мэрии.