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Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие
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РИА Новости

Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие

16:49 13.02.2020 (обновлено: 17:56 13.02.2020)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ядерное оружие может однажды стать неэффективным и бессмысленным, над чем сейчас работают зарубежные эксперты, но у России, в свою очередь, появилось гиперзвуковое оружие, сказал президент России Владимир Путин.
"Когда-то может быть ядерное оружие будет не самым эффективным или будет бессмысленным. Над этим работают некоторые эксперты за рубежом, чтобы сделать оружия ядерные бессмысленными для его обладателей. Но вот, например, система противоракетной обороны, она как раз на это и направлена, чтоб обесточить наш ядерный потенциал, сделать его бессмысленным. Но после того как у нас появилось гиперзвуковое оружие, стали бессмысленны их попытки это сделать и бессмысленны траты, которые они уже произвели, многомиллиардные", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
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