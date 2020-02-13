МСП Банк выдал кредит новгородскому заводу молочной продукции

Кредит на сумму 10 миллионов рублей выдан на 12 месяцев по ставке 10,6% годовых. Средства будут направлены на приобретение сырья, что позволит предприятию увеличить производство молочной продукции.

Предприятие осуществляет свою деятельность с 2001 года, занимаясь производством и оптово-розничной продажей молока и молочной продукции на территории Новгородской и Ленинградской областей. В производственной линейке предприятия – йогурты, кефир, масло, молоко и молочные коктейли, муссы, сливки, сметана, сыры, творог и др. Среди партнёров предприятия – ООО "Вкусвилл", ООО "ТД Союз", ООО "Городской супермаркет", ООО "Нэкса".