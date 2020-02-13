Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T16:44+0300
https://ria.ru/20200213/1564665487.html
МСП Банк выдал кредит новгородскому заводу молочной продукции
https://cdn21.img.ria.ru/images/155331/99/1553319934_0:102:3076:1833_1036x0_80_0_0_606994dc906d3952886d1e9c456df332.jpg
РИА Новости

МСП Банк выдал кредит новгородскому заводу молочной продукции

16:44 13.02.2020
26
© РИА Новости / Александр КряжевМолоко
Молоко
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МСП Банк оказал финансовую поддержку новгородскому предприятию по производству молочной продукции, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Кредит на сумму 10 миллионов рублей выдан на 12 месяцев по ставке 10,6% годовых. Средства будут направлены на приобретение сырья, что позволит предприятию увеличить производство молочной продукции.
Предприятие осуществляет свою деятельность с 2001 года, занимаясь производством и оптово-розничной продажей молока и молочной продукции на территории Новгородской и Ленинградской областей. В производственной линейке предприятия – йогурты, кефир, масло, молоко и молочные коктейли, муссы, сливки, сметана, сыры, творог и др. Среди партнёров предприятия – ООО "Вкусвилл", ООО "ТД Союз", ООО "Городской супермаркет", ООО "Нэкса".
000000
Обсудить 0
Корпорация МСП
Рекомендуем
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме считают необходимой поправку о территориальной целостности
В Технограде расскажут о методике личного планирования
В "Технограде" расскажут о методике личного планирования
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Новгородской области
Мишустин призвал лучше информировать бизнес о мерах его поддержки
Делегация Общества китайско-советской дружбы в Москве во время празднования 11-й годовщины советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи
Советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи (1950)
Международные соревнования Sanny-fest в г. Мамадыш (Республика Татарстан)
Мусульмане победили в международном фестивале креативных саней
Студенты
Стартовала 2-я волна конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"
Кадр из фильма Аладдин
СМИ узнали, что у фильма Гая Ричи "Аладдин" будет сиквел
Небоскребы делового центра Москва-сити
ВЦИОМ: 76% предпринимателей считают, что открыть бизнес в Москве легко
Врач
В Нижнем Новгороде купят аппарат МРТ для детской областной больницы
Консорциум Группы ВИС и Ростеха подписал с правительством Якутии концессионное соглашение по финансированию и строительству моста через реку Лена в районе Якутска
"Группа ВИС" и Якутия подписали договор о стройке моста через Лену
Сычуаньский такин в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Московский зоопарк 14 февраля пустит влюбленные пары по одному билету
Логотип YouTube
Видеохостинг YouTube
Национальная кинопремия Франции Сезар
Руководство французской киноакадемии ушло в отставку
Телефоны в дежурной части ОВД
Два суда в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании
Мемориальная доска Андрею Карлову
В Турции открылся музей погибшего российского посла Андрея Карлова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
03:16Российский проект по исследованию Солнца подорожал
Лента новостейМолния