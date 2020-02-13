СМИ сообщили о погибшем и раненых при перестрелке в Афинах

АФИНЫ, 13 фев – РИА Новости. Один афганец убит и один серьезно ранен в массовой драке и в перестрелке в центре Один афганец убит и один серьезно ранен в массовой драке и в перестрелке в центре Афин , сообщает издание "Прото тема"

Инцидент произошел около часа дня на перекрестке улиц Сапфо и Менандру в районе площади Омония, которая является популярным местом у мигрантов и беженцев. Столкновения были между афганцами и пакистанцами, сообщает издание. В массовой драке участвовали около 30 человек, занимающихся рэкетом и торговлей контрабандными сигаретами.

"Пришли с пистолетами и ножами 30 человек и начали бить друг друга. Жертвой стал 30-летний афганец, который продавал сигареты. Ему угрожали пакистанцы, что если он не заплатит, то они убьют его. У него не было денег, и его убили. Они требовали от двух до трех тысяч евро в неделю", - рассказал изданию очевидец происшествия.

Другой свидетель сообщил, что стреляли с двух сторон, у дерущихся были ножи, топоры, дубинки. С одной стороны в драке участвовали 20 человек, с другой – 15.

По данным полиции, на месте ЧП обнаружены более десятка гильз. Пулей разбито стекло машины, припаркованной рядом.