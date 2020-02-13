СМИ сообщили о погибшем и раненых при перестрелке в Афинах

АФИНЫ, 13 фев – РИА Новости. Один афганец убит и один серьезно ранен в массовой драке и в перестрелке в центре Афин, сообщает издание "Прото тема".
Инцидент произошел около часа дня на перекрестке улиц Сапфо и Менандру в районе площади Омония, которая является популярным местом у мигрантов и беженцев. Столкновения были между афганцами и пакистанцами, сообщает издание. В массовой драке участвовали около 30 человек, занимающихся рэкетом и торговлей контрабандными сигаретами.
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"Пришли с пистолетами и ножами 30 человек и начали бить друг друга. Жертвой стал 30-летний афганец, который продавал сигареты. Ему угрожали пакистанцы, что если он не заплатит, то они убьют его. У него не было денег, и его убили. Они требовали от двух до трех тысяч евро в неделю", - рассказал изданию очевидец происшествия.
Другой свидетель сообщил, что стреляли с двух сторон, у дерущихся были ножи, топоры, дубинки. С одной стороны в драке участвовали 20 человек, с другой – 15.
По данным полиции, на месте ЧП обнаружены более десятка гильз. Пулей разбито стекло машины, припаркованной рядом.
Сообщается, что ранены еще несколько человек, но они убежали, чтобы избежать ареста. До сих пор никто не арестован. Инцидент расследуется Управлением безопасности Аттики.