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Культура
2020-02-13T16:41+0300
https://ria.ru/20200213/1564665262.html
Путин обещал подумать над внесением в Конституцию поправок о культуре
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РИА Новости

Путин обещал подумать над внесением в Конституцию поправок о культуре

16:41 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обещал подумать над внесением в Конституцию РФ пункта о том, что культура является уникальным наследием и охраняется государством.
Как ранее сообщалось, статью 70 Конституции РФ предлагается дополнить поправкой о том, что культура России является уникальным наследием многонационального народа и охраняется государством. Соответствующее дополнение внесли члены рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию народный артист РСФСР Александр Калягин, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский и известный пианист Денис Мацуев.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
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"Российская культура - это абсолютно узнаваемый во всем мире и стране, не подверженный инфляции символ нации. Это, в общем, ДНК нации и наше постоянное конкурентное преимущество, причем именно наша национальная культура. Нас в мире узнают! И даже в самые тяжелые, плохие времена, узнают по этим точкам: Толстой, Достоевский, Чайковский, Щедрин, Солженицын, Малевич, Кандинский, Станиславский, Гамзатов, Искандер, Темирканов, Гергиев, Лихачев, Гранин", - сказал Пиотровский на встрече президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
По его мнению, при упоминании этих точек образ России сразу становится хорошим как внутри, так и снаружи. "Этот образ надо оберегать, поэтому мы предложили очень короткую поправку в конституцию о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа РФ, поддерживается и охраняется государством. Наш опыт жизни после 93-го года показал, что государственная защита культуры - это вещь, которую нужно произнести и осуществлять. Тогда, как записано в конституции, она обеспечит нам культуру как основу чувства собственного достоинства всей нации. Кажется, что сегодня это очень важно именно для статуса нашей страны и внутреннего понимания, каков этот статус в мире", - заключил Пиотровский.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
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Спасибо, вы очень точно сказали, что культура - это ДНК нации, что делает нас многонациональным российским народом, показывает нашу самобытность, это совершенно очевидно. Подумаем, как это сделать.

Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Владимир Путин
президент России
1200013
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КультураНовости культурыКонституция РФВладимир ПутинРоссия
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