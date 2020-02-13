Путин обещал подумать над внесением в Конституцию поправок о культуре

"Российская культура - это абсолютно узнаваемый во всем мире и стране, не подверженный инфляции символ нации. Это, в общем, ДНК нации и наше постоянное конкурентное преимущество, причем именно наша национальная культура. Нас в мире узнают! И даже в самые тяжелые, плохие времена, узнают по этим точкам: Толстой, Достоевский, Чайковский, Щедрин, Солженицын, Малевич, Кандинский, Станиславский, Гамзатов, Искандер, Темирканов, Гергиев, Лихачев, Гранин", - сказал Пиотровский на встрече президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

По его мнению, при упоминании этих точек образ России сразу становится хорошим как внутри, так и снаружи. "Этот образ надо оберегать, поэтому мы предложили очень короткую поправку в конституцию о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа РФ, поддерживается и охраняется государством. Наш опыт жизни после 93-го года показал, что государственная защита культуры - это вещь, которую нужно произнести и осуществлять. Тогда, как записано в конституции, она обеспечит нам культуру как основу чувства собственного достоинства всей нации. Кажется, что сегодня это очень важно именно для статуса нашей страны и внутреннего понимания, каков этот статус в мире", - заключил Пиотровский.