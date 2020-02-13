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ЕС не надо закрывать транспортное сообщение с Китаем, заявили в ЕК
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РИА Новости

ЕС не надо закрывать транспортное сообщение с Китаем, заявили в ЕК

16:40 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в Евросоюзе не требует закрытия шенгенской зоны для транспортного сообщения с Китаем, заявила член Европейской комиссии по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.
"На настоящий момент ситуация не требует таких мер. Я думаю, что следует позитивно смотреть на вещи, меры принимаются и в странах ЕС, и в Китае, надеемся, что они принесут свои результаты", - сказала европейский комиссар на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания совета ЕС по коронавирусу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Вчера, 13:11
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Распространение нового коронавирусаВОЗЕвросоюзКитайВ мире
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