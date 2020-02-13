ЕС не надо закрывать транспортное сообщение с Китаем, заявили в ЕК

"На настоящий момент ситуация не требует таких мер. Я думаю, что следует позитивно смотреть на вещи, меры принимаются и в странах ЕС, и в Китае, надеемся, что они принесут свои результаты", - сказала европейский комиссар на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания совета ЕС по коронавирусу.