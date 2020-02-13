В Волгоградской области третьи сутки ищут двух пропавших школьниц

ВОЛГОГРАД, 13 фев - РИА Новости. Двух школьниц из поселка Городище Двух школьниц из поселка Городище Волгоградской области разыскивают третьи сутки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Еще днем 11 февраля 2020 года в Городище ушли из дома и до настоящего времени не вернулись две подружки-школьницы", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что родители сначала сами пытались найти детей, но им это не удалось, поэтому в среду они обратились в полицию.