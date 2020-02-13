В Волгоградской области третьи сутки ищут двух пропавших школьниц

ВОЛГОГРАД, 13 фев - РИА Новости. Двух школьниц из поселка Городище Волгоградской области разыскивают третьи сутки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Еще днем 11 февраля 2020 года в Городище ушли из дома и до настоящего времени не вернулись две подружки-школьницы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что родители сначала сами пытались найти детей, но им это не удалось, поэтому в среду они обратились в полицию.
По данным ведомства, одна школьница 2004 года рождения с рыжими волосами, на вид ей 15-16 лет, рост 160 сантиметров, глаза темно-зеленые, была одета сине-серое пальто в мелкую клетку. Вторая - 2006 года рождения, по информации полиции, на вид ей 13-14 лет, у нее русые волосы и зелёные глаза, была одета в черное пальто с надписями.
8 февраля, 18:02В Самаре нашли пропавшую школьницу