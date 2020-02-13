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В Волгоградской области третьи сутки ищут двух пропавших школьниц
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РИА Новости

В Волгоградской области третьи сутки ищут двух пропавших школьниц

16:38 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОЛГОГРАД, 13 фев - РИА Новости. Двух школьниц из поселка Городище Волгоградской области разыскивают третьи сутки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Еще днем 11 февраля 2020 года в Городище ушли из дома и до настоящего времени не вернулись две подружки-школьницы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что родители сначала сами пытались найти детей, но им это не удалось, поэтому в среду они обратились в полицию.
По данным ведомства, одна школьница 2004 года рождения с рыжими волосами, на вид ей 15-16 лет, рост 160 сантиметров, глаза темно-зеленые, была одета сине-серое пальто в мелкую клетку. Вторая - 2006 года рождения, по информации полиции, на вид ей 13-14 лет, у нее русые волосы и зелёные глаза, была одета в черное пальто с надписями.
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