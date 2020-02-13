Стартовала 2-я волна конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"

"Первая волна конкурса показала, что платформа "Профстажировки 2.0" – эффективный и востребованный механизм как у работодателей, так и у студентов. Для организаций – это удобная площадка для поиска молодых талантов, которые уже готовы предложить им решения различных практических задач. А для самих участников – возможность найти отправную точку для развития своей карьеры. Уже на старте мы видим рост активности конкурсантов по сравнению с началом заявочной кампании первой волны", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей, сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.