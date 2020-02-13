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Стартовала 2-я волна конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"
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РИА Новости

Стартовала 2-я волна конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"

16:37 13.02.2020
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© Depositphotos / CandyBoxImagesСтуденты
Студенты
© Depositphotos / CandyBoxImages
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Стартовала вторая волна всероссийского конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0" – совместного проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Общероссийского народного фронта, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
На платформе профстажировки.рф студенты могут выбрать кейсы от ведущих работодателей и выполнить практико-ориентированную работу, которая может стать для них билетом на стажировку или работу. На платформе уже размещено свыше 4 тысяч кейсов от более чем 1100 компаний. В числе работодателей - Минстрой России, "Сибур Холдинг", "Россети", РЖД, Ростелеком, Аэрофлот, "Росатом", "ВЭБ.РФ", "Группа ГАЗ", "Росгеология", "Квадра", "Северсталь", "АвтоВАЗ" и другие.
"Первая волна конкурса показала, что платформа "Профстажировки 2.0" – эффективный и востребованный механизм как у работодателей, так и у студентов. Для организаций – это удобная площадка для поиска молодых талантов, которые уже готовы предложить им решения различных практических задач. А для самих участников – возможность найти отправную точку для развития своей карьеры. Уже на старте мы видим рост активности конкурсантов по сравнению с началом заявочной кампании первой волны", – привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей, сопредседателя Центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
Он отметил, что итоги первой волны будут подведены 27 февраля в рамках торжественной церемонии.
"Мы назовем имена победителей, которые теперь попадут на стажировку или практику в компании, кейсы которых они успешно решили. Это не только крупнейшие работодатели страны, но и региональные организации и специализированные предприятия, которым конкурс помогает формировать кадровый резерв. Проект "Профстажировки 2.0" ориентирован на практику, и студент не только предлагает решение, но и может принять непосредственное участие в его внедрении в рабочие процессы", – добавил Комиссаров.
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