Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T16:37+0300
https://ria.ru/20200213/1564665057.html
Путин пообещал изучить предложенные Рошалем поправки в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564663382_158:687:2578:2048_1036x0_80_0_0_1a907c8424b7268aa7bc8b09affaabd8.jpg
РИА Новости

Путин пообещал изучить предложенные Рошалем поправки в Конституцию

16:37 13.02.2020
2186
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Все поправки в Конституцию, озвученные президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем, необходимо изучить и решить, какие из них можно взять в основной закон, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У вас много поправок, много предложений. Каждое должно быть изучено, тем более, что это важнейшее направление нашей работы - здравоохранение. Вопрос только, что можно взять в Конституцию, а что можно на другом уровне учесть", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Вчера, 16:18РИА Наука
Путин допустил закрепление в Конституции роли науки
"Владимир Владимирович, если можно, все в Конституцию. Ничего по-другому не получится", - ответил ему Рошаль.
Он также отметил, что сейчас в Конституции только одна статья посвящена здравоохранению - о праве на медицинскую помощь и об оплате медицинской помощи.
Рошаль добавил, что в РФ необходима вертикально интегрированная система управления здравоохранением, и предложил ряд поправок, необходимых для ее формирования.
Путин призвал зафиксировать в Конституции индексацию пенсий
Вчера, 15:52
Путин заявил о необходимости закрепить индексацию пенсий в Конституции
1630007
Обсудить 0
Конституция РФЛеонид РошальВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Мосгорсуд утвердил приговор Егору Жукову за призывы к экстремизму
Цех КБП
США ввели санкции против трех российских организаций
Автомобиль скорой помощи Тюменской областной клинической больницы №1
Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
Путин: ядерное оружие может стать бессмысленным, но у России есть гиперзвуковое оружие
Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие
Самец панды по кличке Жуи раскрашивает валентинку для своей избранницы панды Диндин в Московском зоопарке. Стоп-кадр видео
В московском зоопарке самец панды сделал валентинку для своей подруги
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин оценил идею закрепить запрет на отчуждение территории России
Автомобиль Genesis G80
Эксперты назвали самые надежные автомобили
Стенд Сбербанка
Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка
Новогоднее оформление Москвы
Финский журналист восхитился преображением Москвы
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным
Айсултан Назарбаев
В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Путин прокомментировал нормы о гражданстве для главы государства
Путин пояснил, почему предложил норму о гражданстве для президента
Прохожие на улице Москвы
Синоптики пообещали новые погодные рекорды в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
03:16Российский проект по исследованию Солнца подорожал
03:14Сериал о Началовой планируют выпустить к годовщине ее смерти
Лента новостейМолния