Путин пообещал изучить предложенные Рошалем поправки в Конституцию

"У вас много поправок, много предложений. Каждое должно быть изучено, тем более, что это важнейшее направление нашей работы - здравоохранение. Вопрос только, что можно взять в Конституцию, а что можно на другом уровне учесть", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию.