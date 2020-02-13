Путин пообещал изучить предложенные Рошалем поправки в Конституцию

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Все поправки в Конституцию, озвученные президентом Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем, необходимо изучить и решить, какие из них можно взять в основной закон, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У вас много поправок, много предложений. Каждое должно быть изучено, тем более, что это важнейшее направление нашей работы - здравоохранение. Вопрос только, что можно взять в Конституцию, а что можно на другом уровне учесть", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию.
"Владимир Владимирович, если можно, все в Конституцию. Ничего по-другому не получится", - ответил ему Рошаль.
Он также отметил, что сейчас в Конституции только одна статья посвящена здравоохранению - о праве на медицинскую помощь и об оплате медицинской помощи.
Рошаль добавил, что в РФ необходима вертикально интегрированная система управления здравоохранением, и предложил ряд поправок, необходимых для ее формирования.