Эксперты выяснили, в каких странах "дискриминируют" одиноких туристов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Эксперты туристического сервиса проанализировали стоимость коротких путешествий на День святого Валентина и выяснили, насколько цена на человека при поездке в одиночку выше, чем парой, сообщает Level.Travel.

Рассматривались путевки длительностью три ночи с захватом 14 февраля.

Самыми "дискриминирующими" одиночек направлениями оказались Париж и Сочи.

Так, самый доступный тур с отелем "пять звезд" в Сочи на одного обойдется на 53 процента дороже, чем для пары парой (в перерасчете на человека). А в парижских "пяти звездах" — на 45 процентов.