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Туризм
2020-02-13T21:59+0300
https://ria.ru/20200213/1564664917.html
Эксперты выяснили, в каких странах "дискриминируют" одиноких туристов
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РИА Новости

Эксперты выяснили, в каких странах "дискриминируют" одиноких туристов

21:59 13.02.2020
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© Depositphotos / Tinatin1Грустная девушка с чемоданом
Грустная девушка с чемоданом
© Depositphotos / Tinatin1
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Эксперты туристического сервиса проанализировали стоимость коротких путешествий на День святого Валентина и выяснили, насколько цена на человека при поездке в одиночку выше, чем парой, сообщает Level.Travel.
Рассматривались путевки длительностью три ночи с захватом 14 февраля.
Самыми "дискриминирующими" одиночек направлениями оказались Париж и Сочи.
Так, самый доступный тур с отелем "пять звезд" в Сочи на одного обойдется на 53 процента дороже, чем для пары парой (в перерасчете на человека). А в парижских "пяти звездах" — на 45 процентов.
Путевки в пятизвездочные отели в Праге также стоят для одиноких организованных туристов сильно дороже (+38 процентов). А вот поездка на турецкие курорты по цене практически не отличается. Однако, там многие гостиницы отказывают в размещении одиноким мужчинам.
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