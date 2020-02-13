Мосгорсуд не стал допрашивать эксперта по делу Егора Жукова

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мосгорсуд не стал допрашивать специалиста, проводившего экспертизу видеороликов Егора Жукова , за которые студент был осужден на три года условно, передает корреспондент РИА Новости в четверг из зала суда, где рассматривается апелляция на приговор.

Защита заявила ходатайство о допросе специалистов, проводивших альтернативную лингвистическую экспертизу. Один из них - Игорь Жарков - пришел на заседание, где рассказал судье, что неоднократно привлекался как эксперт.

Обвинение возражало против допроса, поскольку, по его данным, Жарков получил "необходимое свидетельство только 10 января 2020 года, то есть после проведения экспертизы".

"Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства", - огласила решение судья.

Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ.

Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук Высшей школы экономики и видеоблогер. Он был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.