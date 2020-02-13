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2020-02-13T16:33+0300
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Мосгорсуд не стал допрашивать эксперта по делу Егора Жукова
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РИА Новости

Мосгорсуд не стал допрашивать эксперта по делу Егора Жукова

16:33 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков
Блогер Егор Жуков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Блогер Егор Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мосгорсуд не стал допрашивать специалиста, проводившего экспертизу видеороликов Егора Жукова, за которые студент был осужден на три года условно, передает корреспондент РИА Новости в четверг из зала суда, где рассматривается апелляция на приговор.
Защита заявила ходатайство о допросе специалистов, проводивших альтернативную лингвистическую экспертизу. Один из них - Игорь Жарков - пришел на заседание, где рассказал судье, что неоднократно привлекался как эксперт.
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Обвинение возражало против допроса, поскольку, по его данным, Жарков получил "необходимое свидетельство только 10 января 2020 года, то есть после проведения экспертизы".
"Суд постановил: отказать в удовлетворении ходатайства", - огласила решение судья.
Кунцевский суд Москвы 6 декабря приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к трем годам условно. В деле была использована только одна экспертиза, проведенная экспертом ФСБ.
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Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук Высшей школы экономики и видеоблогер. Он был арестован в начале августа 2019 года по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа прошлого года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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