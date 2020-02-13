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В Москве фургон сбил ребенка на территории школы
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РИА Новости

В Москве фургон сбил ребенка на территории школы

16:26 13.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Водитель фургона сбил 12-летнюю девочку на территории школы в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"Установлено, что водитель грузового фургона ГАЗ осуществлял маневр движения задним ходом на территории одной из школ города Москвы и совершил наезд на 12-летнюю девочку, двигавшуюся по территории образовательного учреждения", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, школьница получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение.
На водителя завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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