В Москве фургон сбил ребенка на территории школы

Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Водитель фургона сбил 12-летнюю девочку на территории школы в Водитель фургона сбил 12-летнюю девочку на территории школы в Москве , возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

"Установлено, что водитель грузового фургона ГАЗ осуществлял маневр движения задним ходом на территории одной из школ города Москвы и совершил наезд на 12-летнюю девочку, двигавшуюся по территории образовательного учреждения", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, школьница получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение.