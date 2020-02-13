Исследование: россияне стали чаще покупать алкоголь в маленькой таре

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россияне в 2019 году снизили покупки водки, тогда как продажи таких видов спиртного, как джин и текила, в прошлом году выросли, говорится в исследовании компании Россияне в 2019 году снизили покупки водки, тогда как продажи таких видов спиртного, как джин и текила, в прошлом году выросли, говорится в исследовании компании Nielsen , которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"По данным Nielsen, продажи алкоголя выросли на 2% в натуральном выражении, 4,2% в денежном. ... В 2019 году росли все алкогольные категории за исключением водки, продажи которой стагнируют на уровне минус 1,7% в натуральном выражении, минус 0,1% в денежном", - говорится в исследовании.

При этом, продолжают аналитики, продажи пива растут второй год подряд после нескольких лет снижения. Так, в прошлом году продажи пива выросли на 2,1% в натуральном и 4,1% в денежном выражении.

"Как и в прошлом году, наиболее высокие темпы роста продемонстрировали более скромные по объемам продаж категории. В 2019 году потребители продолжили все активнее пробовать джин, виски и текилу. В денежном выражении продажи джина выросли на рекордные 26%, виски - на 15,8%, текилы - на 9,4%", - указывается в исследовании.

Еще один тренд, который отмечают эксперты - популярным у россиян становится алкоголь в небольшой таре, менее 0,5 литров. "Этот сегмент все чаще можно заметить в прикассовой зоне, и его темпы роста значительно обгоняют средние по рынку алкоголя - 13,2% в натуральном и 14,4% в денежном выражении", - указывает Nielsen.