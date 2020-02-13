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Лавров в Мюнхене объявит о российско-германском годе экономики
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РИА Новости

Лавров в Мюнхене объявит о российско-германском годе экономики

16:35 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ Мюнхене
В Мюнхене
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции планирует анонсировать проведение в 2020-2022 годах российско-германского перекрестного года экономики, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с участием министра 14-16 февраля в 56-м заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
"В ходе традиционного делового завтрака с участием представителей российских и германских деловых кругов планируется анонсировать реализацию в 2020-2022 гг. российско-германского "перекрестного" Года экономики и устойчивого развития под патронатом министров иностранных дел и экономики двух стран", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, 15 февраля Лавров выступит на основной пленарной сессии конференции на тему "Глобальный беспорядок: есть ли шансы для новой повестки дня?" и на круглом столе форума "Примаковские чтения" на тему "Приоритеты внешней политики России в эпоху нового противоборства великих держав".
"В своих выступлениях министр изложит принципиальные подходы России к построению всеобъемлющей архитектуры безопасности на пространстве "Большой Евразии" и стратегической стабильности, а также затронет некоторые актуальные вопросы международной повестки дня", - сообщили в МИД РФ. Там напомнили, что прорабатывается ряд двусторонних встреч Лаврова с зарубежными представителями, в том числе с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
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Проводимая с 1962 года Мюнхенская конференция – одна из ведущих площадок для обсуждения новых идей и сближения подходов по вопросам евроатлантической и глобальной безопасности. В текущем году организаторы планируют посвятить заседание конференции проблематике формирования полицентричного миропорядка и нарастания на этом фоне нестабильности в международных отношениях. Как и прежде, значительное внимание будет уделено обсуждению текущего состояния трансатлантических отношений, перспектив европейской безопасности, стратегической стабильности, вопросов конфликтного урегулирования на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ситуации в АТР, проблематике космоса, климатических изменений и технологических новаций.
В работе Конференции традиционно примут участие главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, парламентарии, представители международных и региональных организаций, а также видные политологи и экономисты.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
12 февраля, 19:50
Генсек НАТО примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
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ЭкономикаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ГерманииРоссияМюнхенВ мире
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