Лавров в Мюнхене объявит о российско-германском годе экономики

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции планирует анонсировать проведение в 2020-2022 годах российско-германского перекрестного года экономики, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с участием министра 14-16 февраля в 56-м заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.

"В ходе традиционного делового завтрака с участием представителей российских и германских деловых кругов планируется анонсировать реализацию в 2020-2022 гг. российско-германского "перекрестного" Года экономики и устойчивого развития под патронатом министров иностранных дел и экономики двух стран", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 15 февраля Лавров выступит на основной пленарной сессии конференции на тему "Глобальный беспорядок: есть ли шансы для новой повестки дня?" и на круглом столе форума "Примаковские чтения" на тему "Приоритеты внешней политики России в эпоху нового противоборства великих держав".

"В своих выступлениях министр изложит принципиальные подходы России к построению всеобъемлющей архитектуры безопасности на пространстве "Большой Евразии" и стратегической стабильности, а также затронет некоторые актуальные вопросы международной повестки дня", - сообщили в МИД РФ. Там напомнили, что прорабатывается ряд двусторонних встреч Лаврова с зарубежными представителями, в том числе с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Проводимая с 1962 года Мюнхенская конференция – одна из ведущих площадок для обсуждения новых идей и сближения подходов по вопросам евроатлантической и глобальной безопасности. В текущем году организаторы планируют посвятить заседание конференции проблематике формирования полицентричного миропорядка и нарастания на этом фоне нестабильности в международных отношениях. Как и прежде, значительное внимание будет уделено обсуждению текущего состояния трансатлантических отношений, перспектив европейской безопасности, стратегической стабильности, вопросов конфликтного урегулирования на Ближнем Востоке и в Северной Африке, ситуации в АТР, проблематике космоса, климатических изменений и технологических новаций.