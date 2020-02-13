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2020-02-13T16:24+0300
https://ria.ru/20200213/1564664475.html
Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка
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РИА Новости

Правительство одобрило покупку контрольного пакета акций Сбербанка

16:24 13.02.2020
20772
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСтенд "Сбербанка"
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Он отметил, что стоимость акций составит около 2,5 триллионов рублей, которые возьмут из средств Фонда национального благосостояния. Они превышают семь процентов от ВВП, поэтому правительство имеет право инвестировать.

Как будет проходить сделка

Первую часть пакета на 1,2 триллиона рублей купят уже этой весной после принятия поправок в законодательство, остальное — по мере накопления средств в ФНБ.
Силуанов считает, что средства на вторую часть покупки накопятся уже в этом году при средней цене нефти выше 52 долларов за баррель.
При этом правительство не намерено покупать Сбербанк в рассрочку.
"Нам не будет Центральный банк передавать в рассрочку платежа, по сути дела кредитовать правительство. Как только мы накопим тот объем средств, необходимый для покупки второй части, сразу это сделаем", - добавил министр.
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Последствия покупки акций

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о последствиях сделки.
По ее словам, инфляция ускорится незначительно – на 0,2 процентных пункта, других рисков не будет. Также продажа контрольного пакета акций не повлияет на денежно-кредитную политику Банка России.
Набиулина добавила, что смена ведущего акционера не окажет значимого влияния на курс рубля, так как операции будут проходить на валютном рынке в течение нескольких лет и будут равномерными.
Стенд компании Сбербанк
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22932688
Обсудить 18
Сбербанк РоссииРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Правительство - это государство. И Центробанк - государство. И Сбербанк - государство. И ФНБ - государство. Итого: государство возьмёт денег у государства, чтобы купить государства у государства. Красота.
13 февраля, 16:45
BCBlack Cap
43711010
ЦБ - это регулятор, он вне гос-ва. А что касаемо данной покупки, то покупается за счет гос-ва Российского, а приватизирует частное лицо. 2+2, я думаю сложите.
13 февраля, 17:20
AKAlex K
20222114
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