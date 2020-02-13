Круглый стол о жизни мусульман в многонациональной России

Участники в Москве:
- глава Духовного собрания мусульман России, член ОП РФ Альбир КРГАНОВ;
- член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр КУДРЯВЦЕВ;
- председатель Комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей ГАВРИЛОВ;
- заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам национальностей Руслан БАЛЬБЕК;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Александр ИГНАТЕНКО;
- член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита ЛЯНГЕ;
- профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления РАНХиГС Вильям ШМИДТ;
- заместитель муфтия Республики Крым Асадулла БАИРОВ.
К разговору приглашены представители ФАДН.
Участники в Симферополе – представители СМИ.
Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Толерантность является одним из главных показателей культуры российского общества, позволяет жить в мире и гармонии, в уважении к традициям других народов. На мероприятии речь пойдет о задачах поддержания межконфессиональной гармонии в российском обществе, противодействии ксенофобии и экстремизму в рамках реализации Стратегии государственной и национальной политики РФ на период до 2025 года.
Также будет представлен доклад "Вопросы соблюдения прав мусульман в России", подготовленный Духовным собранием мусульман России и Российской ассоциацией зашиты религиозных свободы. Эксперты обсудят ситуацию с правами верующих в России. Особое внимание будет уделено жизни мусульман Крыма и противодействию попыткам нагнетания исламофобии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- глава Духовного собрания мусульман России, член ОП РФ Альбир КРГАНОВ;
- член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями, председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр КУДРЯВЦЕВ;
- председатель Комитета ГД РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей ГАВРИЛОВ;
- заместитель председателя Комитета ГД РФ по делам национальностей Руслан БАЛЬБЕК;
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член Совета при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными объединениями Александр ИГНАТЕНКО;
- член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита ЛЯНГЕ;
- профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления РАНХиГС Вильям ШМИДТ;
- заместитель муфтия Республики Крым Асадулла БАИРОВ.
К разговору приглашены представители ФАДН.
Участники в Симферополе – представители СМИ.
Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Толерантность является одним из главных показателей культуры российского общества, позволяет жить в мире и гармонии, в уважении к традициям других народов. На мероприятии речь пойдет о задачах поддержания межконфессиональной гармонии в российском обществе, противодействии ксенофобии и экстремизму в рамках реализации Стратегии государственной и национальной политики РФ на период до 2025 года.
Также будет представлен доклад "Вопросы соблюдения прав мусульман в России", подготовленный Духовным собранием мусульман России и Российской ассоциацией зашиты религиозных свободы. Эксперты обсудят ситуацию с правами верующих в России. Особое внимание будет уделено жизни мусульман Крыма и противодействию попыткам нагнетания исламофобии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/