В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Свыше 250 человек вернулись из Свыше 250 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще почти 600 беженцев прибыли из Иордании , следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 844 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 251 человек (женщин – 75, детей – 128), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 593 человека (женщин – 178, детей – 302)", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 383 беженца.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.