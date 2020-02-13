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Туризм
2020-02-13T20:51+0300
https://ria.ru/20200213/1564664329.html
Власти Флоренции подготовили мобильное приложение для туристов
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РИА Новости

Власти Флоренции подготовили мобильное приложение для туристов

20:51 13.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовФлоренция
Флоренция
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Власти города подготовили специальное приложение "Почувствуй Флоренцию" ("Feel Florence"), которое предложит туристам путешествие по необычным маршрутам города и окрестностей, сообщает Controradio.
Предполагается, что, загрузив новинку в телефон, гости будут в курсе событий, проходящих там, смогут познакомиться с неочевидными достопримечательностями.
Так, помимо посещения известных мест, приложение предлагает, например, маршруты "Зеленая Флоренция" — по паркам и садам, "Флоренция пешком и на велосипеде", гид для шопоголиков, "Флоренция для детей". Там есть карта фонтанов, туалетов, мест отдыха.
Также оно позволит муниципалитету управлять турпотоками и разгружать их, перенаправляя путешественников по другим маршрутам.
Сейчас программу тестируют, а доступной для гостей она будет с июня 2020 года.
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