Власти Флоренции подготовили мобильное приложение для туристов

Предполагается, что, загрузив новинку в телефон, гости будут в курсе событий, проходящих там, смогут познакомиться с неочевидными достопримечательностями.

Так, помимо посещения известных мест, приложение предлагает, например, маршруты "Зеленая Флоренция" — по паркам и садам, "Флоренция пешком и на велосипеде", гид для шопоголиков, "Флоренция для детей". Там есть карта фонтанов, туалетов, мест отдыха.

Также оно позволит муниципалитету управлять турпотоками и разгружать их, перенаправляя путешественников по другим маршрутам.