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2020-02-13T17:27+0300
https://ria.ru/20200213/1564664208.html
Путин рассказал о работе над поправками в Конституцию
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РИА Новости

Путин рассказал о работе над поправками в Конституцию

16:20 13.02.2020 (обновлено: 17:27 13.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
В начале заседания президент отметил, что поступило уже более 500 проектов поправок.
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Глава государства призвал членов рабочей группы выверять "каждое слово, каждую букву, каждую запятую".

"Но при этом, конечно, <…> не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Владимир Путин
Президент также отметил, что по сравнению с 1993 годом сейчас появились возможности закрепить в законодательстве ряд моментов.
"Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе — не только в Конституции, в Основном законе, а вообще ни в одном законе, потому что этого не было просто — не было такого распространения интернета, еще много всего не было", — сказал Путин.
Он добавил, что появилась возможность прописать в Основном законе также социальные гарантии и индексацию пенсий, а значит, государство должно это сделать.
Президент особо подчеркнул, что закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только с одобрения граждан страны.

"Для меня важно, не как там, в каких статьях что будет написано, для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Владимир Путин
По его словам, несмотря на относительную простоту процедуры вступления в силу закона о поправках, "люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения".
Президент также посоветовал не спешить со вторым чтением законопроекта в Госдуме, чтобы рассмотреть все поступившие поправки, но и не затягивать бесконечно этот вопрос.
Говоря о возможной дате голосования, глава государства поддержал идею провести его в рабочий день, объявив его выходным, но только "чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: или первомайских, или новогодних".
Комментируя различные предложения членов рабочей группы, Путин согласился с идеей Владимира Машкова закрепить в Конституции запрет на отчуждение территории России.
"Идея сама по себе мне нравится. Давайте юристам поручим, попросим сформулировать их это должным образом", — сказал президент.
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Помимо этого, он предложил подумать над идеей сенатора Алексея Пушкова закрепить в преамбуле Основного закона статус державы-победительницы во Второй мировой войне.

"Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны забывать никогда, именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту победу нам добыл. Нужно ли это в Конституции отмечать? И если нужно, то где? Это нужно будет подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Владимир Путин

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Для проработки вопроса создана рабочая группа, сопредседатели которой отмечали, что предложения о поправках, озвученные главой государства во время послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и находились в высокой степени готовности.
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Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий
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Конституция РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Всё уже давно решено, но для приличия надо создать иллюзию широкого обсуждения данных поправок.
13 февраля, 16:25
Рулон Обоев
35114010
Вот для меня тоже не так важно, что там написано. как реальная жизнь в России с олигархами и нищетой.
13 февраля, 16:37
Весёлый Роджер
3110106
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