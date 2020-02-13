Путин рассказал о работе над поправками в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

В начале заседания президент отметил, что поступило уже более 500 проектов поправок.

Глава государства призвал членов рабочей группы выверять "каждое слово, каждую букву, каждую запятую".

"Но при этом, конечно, <…> не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня". Владимир Путин

Президент также отметил, что по сравнению с 1993 годом сейчас появились возможности закрепить в законодательстве ряд моментов.

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"Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе — не только в Конституции, в Основном законе, а вообще ни в одном законе, потому что этого не было просто — не было такого распространения интернета, еще много всего не было", — сказал Путин.

Он добавил, что появилась возможность прописать в Основном законе также социальные гарантии и индексацию пенсий, а значит, государство должно это сделать.

Президент особо подчеркнул, что закон о поправках в Конституцию может вступить в силу только с одобрения граждан страны.

"Для меня важно, не как там, в каких статьях что будет написано, для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной". Владимир Путин

По его словам, несмотря на относительную простоту процедуры вступления в силу закона о поправках, "люди должны напрямую принять участие в принятии этого решения".

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Президент также посоветовал не спешить со вторым чтением законопроекта в Госдуме, чтобы рассмотреть все поступившие поправки, но и не затягивать бесконечно этот вопрос.

Говоря о возможной дате голосования, глава государства поддержал идею провести его в рабочий день, объявив его выходным, но только "чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: или первомайских, или новогодних".

Комментируя различные предложения членов рабочей группы, Путин согласился с идеей Владимира Машкова закрепить в Конституции запрет на отчуждение территории России.

"Идея сама по себе мне нравится. Давайте юристам поручим, попросим сформулировать их это должным образом", — сказал президент.

Помимо этого, он предложил подумать над идеей сенатора Алексея Пушкова закрепить в преамбуле Основного закона статус державы-победительницы во Второй мировой войне.

"Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны забывать никогда, именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту победу нам добыл. Нужно ли это в Конституции отмечать? И если нужно, то где? Это нужно будет подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая". Владимир Путин

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму проект о поправках в Основной закон. Палата поддержала документ в первом чтении. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.