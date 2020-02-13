"ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт. Вместо него будет использоваться экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. Ожидается, что за год на нее перейдут до одного миллиона клиентов ВТБ", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении.