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ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт
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РИА Новости

ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт

16:19 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости/Прайм. ВТБ будет использовать экологичный биоматериал вместо пластика при производстве банковских карт, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт. Вместо него будет использоваться экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. Ожидается, что за год на нее перейдут до одного миллиона клиентов ВТБ", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, слова которого приводятся в сообщении.
Карта будет изготовляться из полилактида - возобновляемого биоисточника. Отмечается, что по "продолжительности жизни" она не уступает аналогам из стандартного пластика, при том, что стоимость выпуска сопоставима.
Банк также сообщает, что клиенты ВТБ смогут выбирать обычный пластик или экологическую карту. При этом для тех, кто выберет вторую, будут разработаны специальные поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов.
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