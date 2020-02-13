Путин допустил закрепление в Конституции роли науки

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Положение о роли науки и создание конституционно-правового фундамента для ее развития допустимо в Положение о роли науки и создание конституционно-правового фундамента для ее развития допустимо в Конституции РФ при правильно подобранных формулировках, считает президент РФ Владимир Путин

"Что касается роли науки, согласен, если мы найдем какие-то формулировки, которые подходят для основного закона, они будут уместны, безусловно", - сказал Путин на встрече с рабочей группой.

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева в ходе встречи с президентом предложила расширить положения конституции, которые говорят о роли науки. По словам сопредседателя, предлагается закрепить приоритеты научно-технологического развития в 71,72 статьях конституции, а в 114 статье наделить правительство полномочием государственной поддержки.

"Россия исторически является одной из мировых научных держав. Нацеленность на развитие науки была закреплена в предыдущих конституциях, и закрепление конституционного обеспечения сейчас, когда наука, новые технологии рождают новую реальность, создает новое будущее для нас, для наших детей, я думаю, правильно также сделать - создать конституционно-правовой фундамент для развития науки", - сказала Хабриева.