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РИА Наука
2020-02-13T16:19+0300
https://ria.ru/20200213/1564664130.html
Путин допустил закрепление в Конституции роли науки
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РИА Новости

Путин допустил закрепление в Конституции роли науки

16:18 13.02.2020 (обновлено: 16:19 13.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Положение о роли науки и создание конституционно-правового фундамента для ее развития допустимо в Конституции РФ при правильно подобранных формулировках, считает президент РФ Владимир Путин.
"Что касается роли науки, согласен, если мы найдем какие-то формулировки, которые подходят для основного закона, они будут уместны, безусловно", - сказал Путин на встрече с рабочей группой.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 15:59
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Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева в ходе встречи с президентом предложила расширить положения конституции, которые говорят о роли науки. По словам сопредседателя, предлагается закрепить приоритеты научно-технологического развития в 71,72 статьях конституции, а в 114 статье наделить правительство полномочием государственной поддержки.
"Россия исторически является одной из мировых научных держав. Нацеленность на развитие науки была закреплена в предыдущих конституциях, и закрепление конституционного обеспечения сейчас, когда наука, новые технологии рождают новую реальность, создает новое будущее для нас, для наших детей, я думаю, правильно также сделать - создать конституционно-правовой фундамент для развития науки", - сказала Хабриева.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 15:52
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РИА НаукаКонституция РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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