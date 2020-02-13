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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-13T16:18+0300
https://ria.ru/20200213/1564664049.html
Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

16:18 13.02.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – восемь, Латакия – восемь, Идлиб – четыре, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – один", - говорится в тексте бюллетеня.
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Отмечается, что в течение суток центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция: в населенном пункте Эль-Хнейфис (провинция Ракка) выданы 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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