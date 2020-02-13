Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – восемь, Латакия – восемь, Идлиб – четыре, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Идлиб – один", - говорится в тексте бюллетеня.
12 февраля, 16:40Война в СирииВ МИД Сирии заявили, что продолжат борьбу с терроризмом
Отмечается, что в течение суток центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция: в населенном пункте Эль-Хнейфис (провинция Ракка) выданы 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России