В ЦИК готовы выполнить задачу по подготовке голосования по Конституции

"Что касается поручения по общероссийскому голосованию, то, несомненно, мы эту задачу выполним, я надеюсь, к нам не будет претензий ", - сказал Булаев.

"Мы всегда находимся в состоянии боевой готовности, поскольку избирательные кампании по всей стране идут практически каждое воскресенье, единый день голосования у нас каждый год... Поэтому дееспособность избирательной системы сохраняется постоянно", - отметил замглавы Центризбиркома.

В четверг сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил, чтобы Центризбирком провел общероссийское голосование по поправке в основной закон. Клишас назвал ЦИК "наверное, единственным органом, который справится с этой непростой задачей". Президент согласился с идеей рабочей группы, что ЦИК должен провести общероссийское голосование, причем в рабочей день, который должен быть выходным.