В ЦИК готовы выполнить задачу по подготовке голосования по Конституции

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Центризбирком России, несомненно, выполнит задачу по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев.
"Что касается поручения по общероссийскому голосованию, то, несомненно, мы эту задачу выполним, я надеюсь, к нам не будет претензий ", - сказал Булаев.
По его словам, ЦИК, как и избирательные комиссии субъектов Федерации, и территориальные комиссии, готовы выполнить поставленные задачи.
"Мы всегда находимся в состоянии боевой готовности, поскольку избирательные кампании по всей стране идут практически каждое воскресенье, единый день голосования у нас каждый год... Поэтому дееспособность избирательной системы сохраняется постоянно", - отметил замглавы Центризбиркома.
В четверг сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил, чтобы Центризбирком провел общероссийское голосование по поправке в основной закон. Клишас назвал ЦИК "наверное, единственным органом, который справится с этой непростой задачей". Президент согласился с идеей рабочей группы, что ЦИК должен провести общероссийское голосование, причем в рабочей день, который должен быть выходным.