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В ЦИК готовы выполнить задачу по подготовке голосования по Конституции
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РИА Новости

В ЦИК готовы выполнить задачу по подготовке голосования по Конституции

16:15 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Центризбирком России, несомненно, выполнит задачу по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил РИА Новости замглавы ЦИК Николай Булаев.
"Что касается поручения по общероссийскому голосованию, то, несомненно, мы эту задачу выполним, я надеюсь, к нам не будет претензий ", - сказал Булаев.
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По его словам, ЦИК, как и избирательные комиссии субъектов Федерации, и территориальные комиссии, готовы выполнить поставленные задачи.

"Мы всегда находимся в состоянии боевой готовности, поскольку избирательные кампании по всей стране идут практически каждое воскресенье, единый день голосования у нас каждый год... Поэтому дееспособность избирательной системы сохраняется постоянно", - отметил замглавы Центризбиркома.

В четверг сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил, чтобы Центризбирком провел общероссийское голосование по поправке в основной закон. Клишас назвал ЦИК "наверное, единственным органом, который справится с этой непростой задачей". Президент согласился с идеей рабочей группы, что ЦИК должен провести общероссийское голосование, причем в рабочей день, который должен быть выходным.
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