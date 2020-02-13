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Путин пока не планирует посетить Смоленск, куда приедет премьер Польши
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РИА Новости

Путин пока не планирует посетить Смоленск, куда приедет премьер Польши

16:12 13.02.2020 (обновлено: 16:18 13.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мемориал на месте падения самолета Ту-154М президента Польши Леха Качиньского. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина пока нет посещения Смоленска, куда в апреле приедет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, и переговоров с ним, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Моравецкий ранее подтвердил свои планы посетить Смоленск в 10-ю годовщину авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб польский президент Лех Качиньский.
"В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос, планирует ли президент РФ также приехать в Смоленск и проговаривается ли сейчас возможность встречи Путина и Моравецкого в апреле.
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СмоленскМатеуш МоравецкийВладимир ПутинПольшаРоссия
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