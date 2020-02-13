Путин пока не планирует посетить Смоленск, куда приедет премьер Польши

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина пока нет посещения Смоленска, куда в апреле приедет премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, и переговоров с ним, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Моравецкий ранее подтвердил свои планы посетить Смоленск в 10-ю годовщину авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб польский президент Лех Качиньский.
"В настоящий момент таких планов нет", - сказал Песков РИА Новости в ответ на вопрос, планирует ли президент РФ также приехать в Смоленск и проговаривается ли сейчас возможность встречи Путина и Моравецкого в апреле.