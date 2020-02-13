В Чебоксарах женщина-водитель такси подралась с клиенткой

Информация о том, что в Чебоксарах женщина-таксист вытолкнула из машины пассажирку и выкинула ее вещи, была опубликована в местных СМИ. По словам пассажира, конфликт возник, после того как она сделала замечание водителю такси за опоздание. В публикации размещено видео инцидента, снятое на мобильный телефон пассажиркой.