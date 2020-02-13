В Чебоксарах женщина-водитель такси подралась с клиенткой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Женщина-таксист и ее клиентка устроили драку в Чебоксарах, полиция начала проверку инцидента, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Информация о том, что в Чебоксарах женщина-таксист вытолкнула из машины пассажирку и выкинула ее вещи, была опубликована в местных СМИ. По словам пассажира, конфликт возник, после того как она сделала замечание водителю такси за опоздание. В публикации размещено видео инцидента, снятое на мобильный телефон пассажиркой.
"К нам поступило два заявления – от пассажира такси и от водителя, в которых они жалуются друг на друга. Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Обе женщины направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы", - сообщили агентству в пресс-службе МВД Чувашии.