Клишас предложил два этапа внесения поправок в Конституцию

Он подчеркнул, что, подписывая данный закон, президент дает возможность проводить общероссийское голосование. По его словам, важно введение этой процедуры на уровне закона.

Клишас уточнил, что сами поправки в конституцию, которые выносятся для одобрения граждан, вступят в силу только после результатов общероссийского голосования и в случае их поддержки большинством голосов граждан страны.

"Если эти поправки будут поддержаны гражданами большинством голосов, то только после этого, Владимир Владимирович - опять же это к вам и просьба, и предложение - вам предстоит подписать специальный указ, которым вы включите уже одобренные гражданами поправки в текст конституции", - добавил Клишас.