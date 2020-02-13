Клишас предложил два этапа внесения поправок в Конституцию

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Андрей Клишас предложил два этапа внесения поправок.
"По сути, Владимир Владимирович (Путин), предлагается два этапа: статья об общероссийском голосовании... не сами поправки в конституцию, эта статья должна вступить в силу после голосования в парламенте и после того, как Вы, Владимир Владимирович, подпишете соответствующий закон", - сказал Клишас на встрече президента РФ с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции РФ.
Он подчеркнул, что, подписывая данный закон, президент дает возможность проводить общероссийское голосование. По его словам, важно введение этой процедуры на уровне закона.
Клишас уточнил, что сами поправки в конституцию, которые выносятся для одобрения граждан, вступят в силу только после результатов общероссийского голосования и в случае их поддержки большинством голосов граждан страны.
"Если эти поправки будут поддержаны гражданами большинством голосов, то только после этого, Владимир Владимирович - опять же это к вам и просьба, и предложение - вам предстоит подписать специальный указ, которым вы включите уже одобренные гражданами поправки в текст конституции", - добавил Клишас.