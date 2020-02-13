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Путин пообещал встретиться с общественниками-инвалидами
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РИА Новости

Путин пообещал встретиться с общественниками-инвалидами

16:09 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведет встречу с общественниками-инвалидами.
На встрече главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ депутат ГД Олег Смолин попросил Путина встретиться с руководителями общественных организаций инвалидов и депутатами, которые их представляют в парламенте, и обсудить вопрос занятости инвалидов и использования их человеческого потенциала.
"Такую встречу проведем обязательно. Действительно, мы делали это неоднократно и намерены дальше в таком же ключе работать", - сказал президент.
Здание Государственной Думы РФ
30 января, 15:29
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Госдума РФОлег СмолинВладимир ПутинРоссияПолитика
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