Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-13T16:08+0300
https://ria.ru/20200213/1564663203.html
По маршруту "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" перевезут 8 тысяч контейнеров
https://cdn21.img.ria.ru/images/156367/75/1563677500_0:208:3000:1896_1036x0_80_0_0_ca9c2d341627a2bed4bae0fe15847d6d.jpg
РИА Новости

По маршруту "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" перевезут 8 тысяч контейнеров

16:08 13.02.2020
115
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКонтейнерный терминал
Контейнерный терминал
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Планируется, что в 2020 году по маршруту трансграничных грузоперевозок "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" в рамках внутренней торговли КНР будет совершено более 20 рейсов, будет перевезено 8 тысяч стандартных контейнеров, а грузооборот составит свыше 200 тысяч тонн.
По маршруту "Хуньчунь - Зарубино - Нинбо" с момента открытия было осуществлено 5 успешных рейсов, в рамках которых было перевезено 1382 стандартных контейнера с грузом стоимостью 500 миллионов юаней.
Первые поставки 2020 года уже формируются. Как сообщило Управление по делам судоходства города Хуньчунь (провинция Цзилинь), с 10 февраля в порт Зарубино официально поступают грузы, которые в конце этого месяца будут отправлены в город Нинбо (провинция Чжэцзян). Это будет первый грузовой рейс по данному маршруту в 2020 году.
По имеющейся информации, Россия отправит в КНР 220 контейнеров с кукурузой. По прибытии в Нинбо и после разгрузки их загрузят медным порошком и отправят обратно.
По заявлению заместителя начальника Управления по делам судоходства Чжан Ляна, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, практически не оказала влияния на грузовые перевозки, и спрос со стороны предприятий сохраняется на высоком уровне.
Светофор на железной дороге
11 февраля, 18:19Россия-Китай: Главное
Перевозки между Россией и Китаем по Забайкальской ж/д в январе выросли
Город Хуньчунь находится на стыке границ трех государств: Китая, КНДР и РФ, а также граничит с Японией и Республикой Корея через Японское море.
В радиусе 200 километров от него расположено более 10 российских портов и портов КНДР. От российского порта "Зарубино", расположенного на юге Приморского края, его отделяет всего 71 километр.
200000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
Рекомендуем
В Мюнхене
Лавров в Мюнхене объявит о российско-германском годе экономики
Информационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево
Росавиация рассказала об ограничениях чартерного авиасообщения с КНР
Студенты
Стартовала 2-я волна конкурса студработ проекта "Профстажировки 2.0"
Елена Бурмистрова
В "Газпроме" рассказали о ходе переговоров по "Силе Сибири — 2"
Строительство газопровода Северный поток-2
В "Газпроме" оценили поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
ВТБ откажется от пластика при производстве банковских карт
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: задача города – информировать бизнес о мерах поддержки
Рыба, пойманная в сеть
В Приамурье построят рыболовные суда по программе субсидирования
Небоскребы делового центра Москва-сити
ВЦИОМ: 76% предпринимателей считают, что открыть бизнес в Москве легко
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина: сделка по Сбербанку не окажет значимого влияния на рубль
Города России. Воронеж
"Квадра" вложит 450 млн рублей в обновление теплосетей в Воронеже
Листы с денежными купюрами
Затраты на проекты ТГК-2 по модернизации ТЭС составят 4,4 млрд рублей
Флаг на здании Центрального банка РФ
К Единой биометрической системе подключились 233 российских банка
Логотип компании Huawei
США отложили до апреля введение ограничений против Huawei
Первый шоурум по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити
Серийное производство мотоциклов Aurus начнется через два года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51Посты Турции создают неудобства на трассе Дамаск — Алеппо
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
03:16Российский проект по исследованию Солнца подорожал
03:14Сериал о Началовой планируют выпустить к годовщине ее смерти
Лента новостейМолния