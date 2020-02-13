По маршруту "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" перевезут 8 тысяч контейнеров

МОСКВА, 13 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Планируется, что в 2020 году по маршруту трансграничных грузоперевозок "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" в рамках внутренней торговли КНР будет совершено более 20 рейсов, будет перевезено 8 тысяч стандартных контейнеров, а грузооборот составит свыше 200 тысяч тонн. Планируется, что в 2020 году по маршруту трансграничных грузоперевозок "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" в рамках внутренней торговли КНР будет совершено более 20 рейсов, будет перевезено 8 тысяч стандартных контейнеров, а грузооборот составит свыше 200 тысяч тонн.

По маршруту "Хуньчунь - Зарубино - Нинбо" с момента открытия было осуществлено 5 успешных рейсов, в рамках которых было перевезено 1382 стандартных контейнера с грузом стоимостью 500 миллионов юаней.

Первые поставки 2020 года уже формируются. Как сообщило Управление по делам судоходства города Хуньчунь (провинция Цзилинь), с 10 февраля в порт Зарубино официально поступают грузы, которые в конце этого месяца будут отправлены в город Нинбо (провинция Чжэцзян). Это будет первый грузовой рейс по данному маршруту в 2020 году.

По имеющейся информации, Россия отправит в КНР 220 контейнеров с кукурузой. По прибытии в Нинбо и после разгрузки их загрузят медным порошком и отправят обратно.

По заявлению заместителя начальника Управления по делам судоходства Чжан Ляна, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, практически не оказала влияния на грузовые перевозки, и спрос со стороны предприятий сохраняется на высоком уровне.

Город Хуньчунь находится на стыке границ трех государств: Китая, КНДР и РФ, а также граничит с Японией и Республикой Корея через Японское море.