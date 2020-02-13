Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировой

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что над предложением закрепить в преамбуле Конституции РФ статус державы-победительницы во Второй мировой войне нужно подумать, саму идею он счел хорошей.
Сенатор Алексей Пушков в четверг на встрече президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ озвучил предложение о том, чтобы закрепить в преамбуле основного закона статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне.
В продолжение этого, говоря о наблюдающихся сейчас попытках искажения истории войны, президент напомнил, что в немецких архивных документах были прямо сформулированы цели, которые гитлеровцы перед собой ставили в отношении России: небольшую часть работоспособного населения сохранить на работах, "а всех остальных, которые не нужны, - за Урал, на север, то есть на вымирание".
"Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны забывать никогда, именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту победу нам добыл. Нужно ли это в Конституции отмечать? И, если нужно, то где? Это нужно будет подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая", - заявил Путин.
12 мая 2018, 12:22Память о Второй мировой помогает предотвратить третью, считают историки