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2020-02-13T16:31+0300
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Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировой
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РИА Новости

Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировой

16:13 13.02.2020 (обновлено: 16:31 13.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что над предложением закрепить в преамбуле Конституции РФ статус державы-победительницы во Второй мировой войне нужно подумать, саму идею он счел хорошей.
Сенатор Алексей Пушков в четверг на встрече президента с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ озвучил предложение о том, чтобы закрепить в преамбуле основного закона статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне.
В продолжение этого, говоря о наблюдающихся сейчас попытках искажения истории войны, президент напомнил, что в немецких архивных документах были прямо сформулированы цели, которые гитлеровцы перед собой ставили в отношении России: небольшую часть работоспособного населения сохранить на работах, "а всех остальных, которые не нужны, - за Урал, на север, то есть на вымирание".

"Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны забывать никогда, именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту победу нам добыл. Нужно ли это в Конституции отмечать? И, если нужно, то где? Это нужно будет подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая", - заявил Путин.

Участники 4-й Международной афинской конференции ко Дню Победы
12 мая 2018, 12:22
Память о Второй мировой помогает предотвратить третью, считают историки
6612019
Обсудить 4
Алексей ПушковКонституция РФВторая мировая война (1939-1945)Владимир Путин
Популярные комментарии
А что тут думать? Либо это сделаем мы, либо победу присвоят себе американские терористы.
13 февраля, 16:20
MYMake Yellowstone Great Again
2601003
Это просто необходимо сделать! Честно говоря, даже не думал о том, что такой вопрос может возникнуть, но он возник - значит потребность есть. Коли кто-то пытается переписать историю нашей страны, нужно этому противоборствовать!
13 февраля, 18:59
Виктор Мамойко
2410000
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