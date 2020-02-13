Путин ответил на идею упомянуть в Конституции победу во Второй мировой

"Речь шла об уничтожении этноса как такового. Нас бы просто никого не было. И вот этого мы не должны забывать никогда, именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто эту победу нам добыл. Нужно ли это в Конституции отмечать? И, если нужно, то где? Это нужно будет подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая", - заявил Путин.